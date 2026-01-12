Catania, appicca il fuoco ai rifiuti in via Calliope: denunciato un 38enne

Intervento sul posto degli agenti della municipale

CATANIA – Tentativo di invadere il selciato stradale di via Calliope con rifiuti di ogni tipo, sventato dagli agenti della Polizia municipale. L’area è stata recentemente bonificata dopo anni di abbandono illecito lungo la strada parallela al torrente Acquicella, nei pressi del cimitero.

L’attività è stata condotta dal personale della Sezione Ambientale della Polizia Locale. Su disposizione del Comandante Peruga e del Vice Comandante Blasco. Con il coordinamento del Commissario Lizzio. Durante il controllo notturno, gli agenti hanno notato una densa nube di fumo provenire da una zona particolarmente buia della stessa via Calliope.

Identificato e denunciato

Nonostante la scarsa illuminazione, che non ha consentito una immediata percezione dell’azione in corso, è stato possibile individuare un soggetto, B.G. di 38 anni, intento ad alimentare un fuoco appiccato a rifiuti di varia natura.

L’uomo è stato identificato e denunciato per il reato previsto dall’articolo 256 bis del Decreto Legislativo 152 del 2006. I successivi accertamenti, effettuati attraverso la visione del sistema di videosorveglianza attivo sulla zona, hanno permesso di appurare che lo stesso soggetto aveva già compiuto analoghe azioni nei giorni precedenti.

In particolare, è emerso che bruciava materiale in gomma al fine di recuperare il metallo in rame, con l’obiettivo di ottenere un illecito ritorno economico.