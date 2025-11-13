 Catania, arrestato un 16enne per spaccio al Villaggio Sant’Agata
Catania, arrestato un 16enne per spaccio al Villaggio Sant’Agata

L'arresto è arrivato nel corso di un'attività di controllo antidroga
POLIZIA
di
CATANIA – Un 16enne è stato arrestato a Catania dalla polizia nel quartiere Villaggio Sant’Agata. L’arresto è arrivato nel corso di un’attività di controllo del territorio per il contrasto al traffico di droga.

I cani poliziotto Ares e Maui hanno fiutato la droga in una cantina di proprietà di una coppia, marito e moglie, la quale ha riferito agli agenti che la chiave della cantina era nell’esclusiva disponibilità del figlio.

Trovati 174 grammi di marijuana, un fucile a canne mozze – risultato non censito in banca dati – e sei munizioni. L’arma è stata posta sotto sequestro per le successive analisi di laboratorio da parte della scientifica. Trovati anche 1.215 euro. Il sedicenne è stato condotto al Centro di prima accoglienza, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.

