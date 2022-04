Catania, arrivano i temporali: previsioni Pasqua e Pasquetta

Forti temporali tra Catania e Messina. Gli aggiornamenti e le previsioni con la cartina del meteo radar in tempo reale

CATANIA – Arrivano i temporali a Catania, previsti anche possibili allagamenti. Pasqua sotto la pioggia, ecco le previsioni. LEGGI LE PREVISIONI

Pasqua le previsioni del tempo per la giornata di oggi lasciamo un retrogusto dolceamaro. Alta pressione in rinforzo, ma con venti forti settentrionali. Soleggiato al Centro-Nord, maltempo al Sud peninsulare (soprattutto al mattino) e in Sicilia (qui fino a sera). Possibili nubifragi e allagamenti sull’isola e in Calabria. Venti forti da Nord/Nordest al Centro-Sud, mari generalmente molto mossi con mareggiate sulle coste esposte. Calo delle temperature.

Che tempo farà domani?

La giornata di domani si prevede più soleggiata. Da segnalare una residua instabilità mattutina su Sicilia e Calabria con qualche veloce pioggia. Venti forti sui settori centro-meridionali dove i mari risulteranno molto mossi. Temperature in ulteriore lieve diminuzione.