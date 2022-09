Catania, Asp: contratto per 10 autisti e 23 informatici

Il manager Lanza: "Con queste nuove assunzioni colmiamo dei vuoti in dotazione organica in diversi settori"

CATANIA – Dieci autisti di ambulanza e 23 operatori informatici sono stati assunti questa mattina dall’Asp di Catania. Per i primi la firma arriva al termine della procedura di assunzione a tempo determinato. Diversa la procedura per i 23 operatori informatici, che hanno, invece, così concluso l’iter di stabilizzazione.

“Con queste nuove assunzioni – ha detto il manager dell’Asp di Catania Maurizio Lanza, rivolgendo il benvenuto della Direzione Strategica ai neo assunti – rinforziamo il contingente operativo nei nostri servizi e colmiamo anche dei vuoti in dotazione organica in diversi settori. Sotto il profilo programmatico abbiamo dato ulteriore impulso alle assunzioni. Abbiamo 30 iter concorsuali aperti per 375 posti a tempo indeterminato, ai quali a breve se ne aggiungeranno altre. Penso ad esempio ai 190 posti di dirigente medico”.

In atto all’Asp di Catania sono aperti 30 concorsi a tempo indeterminato per complessivi 375 posti (141 dirigenza medica, 41 dirigenza sanitaria, 193 comparto). A questi si aggiungono i concorsi di bacino per: 89 posti di infermieri (di cui 25 per l’Asp di Catania) e 209 posti di operatore socio-sanitario (di cui 74 per l’Asp di Catania). Nell’attesa del completamento delle due procedure citate sono stati già conferiti incarichi a tempo determinato per 70 operatori socio-sanitari e a breve ne verranno conferiti ulteriori 50 per infermieri. Assunti a tempo determinato anche 20 assistenti sociali.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto Di Bella – è di consolidare il percorso intrapreso per coprire tutti i vuoti in organico e aprire un nuovo e positivo periodo per la sanità del nostro territorio anche in vista dell’attuazione del PNRR. Voglio, inoltre, ringraziare il personale dell’UOC Risorse Umane e il suo Direttore per il grande lavoro svolto”.