Assalto al distributore di via Don Minzoni: colpo da migliaia di euro

Il commando ha bloccato tutte le vie d'accesso con mezzi rubati

CATANIA – Sono entrati in azione approfittando del favore delle tenebre. Pianificando, certamente, da giorni ogni minimo passaggio che avrebbe poi portato a mettere a segno il colpo. È fruttato diverse migliaia di euro l’assalto che, la notte scorsa, ha visto un vero e proprio commando (ancora da identificare) agire ai danni del distributore di benzina di via Don Minzoni. La notizia è stata lanciata nelle scorse ore dalla collega de La Sicilia, Laura Distefano.

Una scena da film hollywoodiano se si pensa che il perimetro dell’area del rifornimento è stato cinturato da otto veicoli (auto e mezzi pesanti tutti rigorosamente rubati e già restituiti ai proprietari) per bloccare qualsiasi possibilità d’ingresso verso la stazione di servizio. Dopodiché, i balordi sono entrati in azione con un escavatore col quale è stata sfondata e depredata la cassa continua. Razziato anche il bar e relativa cassa assieme a buona parte della merce presente.



Sono stati gli agenti della Questura di Catania ad intervenire sul posto, allertati dallo stesso titolare del distributore che la notte trova alloggio nel piccolo stabile che si trova all’interno dell’area: ha vissuto tutto in diretta, assistendo impotente all’assalto criminale.

Al vaglio degli uomini della Squadra mobile, la conta esatta del bottino portato via e le relative indagini del caso.