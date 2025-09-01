 L'assassinio di Alessandro Indurre: chiesta convalida fermo omicida
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

L’assassinio di Alessandro Indurre: chiesta la convalida del fermo

La morte del parcheggiatore abusivo ed il carnefice reo confesso
CATANIA
di
1 min di lettura

CATANIA – La Procura di Catania, con l’aggiunto Fabio Scavone e la sostituta Martina Nunziata Bonfiglio, ha depositato nella segreteria del gip la richiesta di convalida del fermo di Habtom Hailu, 37 anni, etiope, accusato di avere ferito mortalmente, durante una lite per la gestione di un parcheggio, un posteggiatore abusivo di 40 anni.

La vittima è Alessandro Indurre, nella zona centralissimo corso Sicilia a Catania. L’indagato, fermato poche ore dopo l’aggressione da carabinieri e polizia, è reo confesso, anche se ha sostenuto di avere agito per difendersi. Il ferimento è stato ripreso da telecamere di sistemi di sorveglianza della zona.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI