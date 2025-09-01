L’assassinio di Alessandro Indurre: chiesta la convalida del fermo

La morte del parcheggiatore abusivo ed il carnefice reo confesso

CATANIA – La Procura di Catania, con l’aggiunto Fabio Scavone e la sostituta Martina Nunziata Bonfiglio, ha depositato nella segreteria del gip la richiesta di convalida del fermo di Habtom Hailu, 37 anni, etiope, accusato di avere ferito mortalmente, durante una lite per la gestione di un parcheggio, un posteggiatore abusivo di 40 anni.

La vittima è Alessandro Indurre, nella zona centralissimo corso Sicilia a Catania. L’indagato, fermato poche ore dopo l’aggressione da carabinieri e polizia, è reo confesso, anche se ha sostenuto di avere agito per difendersi. Il ferimento è stato ripreso da telecamere di sistemi di sorveglianza della zona.