Catania, associazioni e terzo settore a confronto: temi e progettazione

Angelo Villari: "Garantire i diritti"

CATANIA – Partecipato incontro organizzato dalle associazioni comunità in progresso e popolari siciliani. Sono intervenuti Angelo Villari presidente associazione Comunità in progresso, Francesco Attaguile presidente Popolati siciliani, Giusi Pedalino presidente dell’Associazione Orione.

Molti gli. interventi che si sono susseguiti, dall’Assessore regionale agli enti locali Andrea Messina a Beppe Spampinato, da Emiliano Abramo dirigente della comunità di Sant’Egidio alla deputata regionale Jose Marano; da Damien Bonaccorsi consigliere comunale Pd a Concetta Raia, da Gabriele Savoca a Luigi Bosco, da Luigi Maugeri a Gianni Villari, da Mario Crocitti alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, da medici e da tanti altri consiglieri e associazioni di volontariato presenti all’iniziativa, moderata dalla giornalista Sarah Donzuso.

L’importanza delle risorse europee

Angelo Villari ha sottolineato l’importanza della scelta fatta di promuovere l’iniziativa da associazioni civiche di tradizione e provenienza diversa, rappresentative di forze progressiste e popolari, che intendono, con la ricchezza della loro diversità, mettere in campo quel protagonismo dal basso capace di far partire dal territorio la spinta e la sfida alle istituzioni e alle forze politiche per cambiamento necessario della nostra società.

“L’impegno di utilizzare da subito e nei prossimi anni le risorse europee, che rappresentano una occasione storica e che nessuno colpevolmente può sottovalutare. Superare le diseguaglianze territoriali, economiche e sociali, garantire i diritti alla salute e all’istruzione, al lavoro e i diritti di cittadinanza non può essere più rinviabile”, ha detto.

Un tema ripreso da tutti gli intervenuti e sottolineato con dati precisi da Francesco Attaguile nelle sue conclusioni.

“Basta perdere tempo”

Nell’incontro, che sarà seguito da altre iniziative specifiche sulle questioni richiamate, è scaturito l’impegno di costruire una rete delle associazioni che affronti e coinvolga i cittadini su tutti i temi oggi discussi. “Non possiamo più perdere tempo. Le opportunità che queste importanti risorse assegnano alla Sicilia e ai comuni della nostra regione sono l’ultima occasione – spiegano gli organizzatori – .

Le istituzioni locali e regionali, i partiti non sempre riescono ad essere incisivi e credibili nella nostra regione , sono distanti dalle persone e dai loro bisogni, anche quelli più elementari. La partecipazione e il protagonismo del sistema della cittadinanza attiva rappresenta, davvero, la spinta giusta per il cambiamento ormai non più rinviabile”.