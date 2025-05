Catania: atti osceni vicino a scuola elementare, arrestato 19enne

L'uomo si è denudato di fronte a una donna

CATANIA – Un giovane pregiudicato di 19 anni è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti delle volanti della questura di Catania per aver compiuto atti osceni davanti a una donna. L’uomo, originario del Gambia, si è denudato nei pressi di una scuola elementare nella zona di viale Africa.

Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. Durante il fermo, l’uomo ha manifestato una violenta reazione, colpendo i poliziotti con calci e pugni. La sua aggressività è proseguita anche negli uffici della questura e durante il trasferimento nelle camere di sicurezza.

Convalida dell’arresto e obbligo di firma

Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver convalidato l’arresto del 19enne, ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di firma in attesa delle successive fasi del procedimento penale.