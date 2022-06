L’autismo e il sogno di Alex: “Una festa piena di amici”

L'appello di un papà che sta organizzando il compleanno del figlio liceale

2' DI LETTURA

Quarto anno di Liceo, la vita da addentare con tenacia, progetti sogni e desideri che iniziano a delinearsi flebili nei loro contorni e che attendono di essere dipinti e arricchiti di particolari. Il Secusio di Caltagirone è una realtà formativa fra le migliori del calatino, che ingloba nei suoi percorsi di studi anche l’indirizzo artistico dell’istituto d’Arte per la Ceramica che, in una città vocata all’arte, è il percorso che consegna alle nuove generazioni la fiaccola dei saperi antichi dei maestri ceramici. Sulla punta di quelle matite, sulle setole di quei pennelli anche le tracce dei valori umani e sociali di una comunità millenaria.



Alex frequenta questo istituto, percorre giornalmente questi corridoi, anche lui come migliaia di ragazzi hanno fatto dalla nascita di questo Liceo. L’anno scolastico è ormai terminato, si pensa già alle vacanze, si teme qualche insufficienza, dopo anni di incertezze, una riguadagnata libertà impone a ciascuno di vivere a pieno ogni istante è tutto un recuperare il tempo perduto: parole, abbracci, baci.

Fra qualche giorno è il compleanno di Alex, i preparativi sono maniacali, Alex ci tiene ad avere una festa impeccabile e i genitori non deludono le sue aspettative. Manca solo qualcosa perché la festa sia memorabile: una festa piena di amici.



Alex ha difficoltà a socializzare per via dell’autismo che silenzioso lo accompagna dalla nascita.

Il suo, ci racconta il papà Francesco, è “un autismo ad alto funzionamento” quello che accomuna Alex a migliaia di altre persone, alcune famosissime e idolatrate da giovani e meno giovani.

Se è vero, come è vero che per sua natura tende all’isolamento, diversa e anche molto è la percezione dell’esterno. Alex si isola ma non vuole stare solo e la solitudine la percepisce e molto.



È il papà a raccontarci il suo sconforto: “Abbiamo organizzato una festa dove non mancherà nulla per divertirsi ma gli inviti sono stati declinati quasi tutti”. La famiglia sarà presente ma Alex voleva trascorrere quel giorno con i suoi coetanei, per fare quello che farebbe chiunque altro nel giorno del suo compleanno: sorridere, farsi delle foto, scartare i regali, brindare, ascoltare musica, ballare e rivivere quel ricordo per sempre.



Papà Francesco, ci racconta di una scuola che ha dato il massimo, dal dirigente ai singoli docenti ma gli si strozza la voce quando dice: “È vero mio figlio è ben integrato ma nei confini di un istituto scolastico, la vita è anche fuori e fuori Alex è solo. Spero tanto che i suoi compagni capiscano il suo e il nostro stato d’animo, voler bene agli altri significa scacciare la solitudine altrui, semplicemente standogli accanto in special modo in certi giorni, come il compleanno, dove si è più fragili all’assenza delle persone a cui si è legati.”



L’appello del papà di Alex, senza rimproveri o polemiche contro nessuno è quello di poter realizzare per suo figlio la miglior sorpresa possibile: quella di veder giungere al suo compleanno, tutti i suoi compagni di classe e tutti coloro che conoscono e frequentano Alex.