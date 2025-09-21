Catania, autista di un bus urbano preso a schiaffi e pugni

Ferito agli zigomi e alla spalla destra. Denunciato l'aggressore

CATANIA – Ha aggredito più volte l’autista dell’autobus sul quale viaggiava, colpendolo con schiaffi e pugni. L’uomo, un catanese di 64 anni, è stato fermato e denunciato dagli agenti della Polizia di Stato. Dopo la richiesta d’aiuto avanzata dalla vittima attraverso il 112.

I poliziotti della squadra volanti della questura di Catania hanno trovato il bus di linea sulla tratta Piazza Borsellino-Villaggio Sant’Agata fermo in via Acquicella. Con l’autista, un 37enne, ferito agli zigomi e alla spalla destra per via dei colpi inferti dall’aggressore.

Il 64enne sarebbe sceso e salito più volte sul bus, scagliandosi contro l’autista con schiaffi e pugni al viso al punto da rendere per lui necessario il ricorso alle cure del personale del 118 che ha ritenuto opportuno trasferire l’uomo in ospedale per ulteriori esami.

Nel frattempo i poliziotti hanno bloccato l’aggressore, già noto per i suoi precedenti per diffamazione, minaccia e ingiuria. L’uomo ha ammesso di aver avuto una lite con l’autista in quanto, a suo dire, avrebbe risposto in modo poco garbato a una passeggera. L’uomo è stato denunciato per lesioni personali aggravate e per interruzione di pubblico servizio.