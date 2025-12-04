Andava a bassa velocità ed è rimasta incastrata

CATANIA – Un 36enne alla guida di un’auto è andato contro i pali di protezione della zona pedonale di via Etnea a Catania e della vicina piazza Università. Qui sono state allestite della bancarelle per il mercatino di Natale.

La vettura, che procedeva a bassa velocità, è rimasta incastrata e il conducente è stato bloccato da personale delle Volanti della Questura. L’uomo, che avrebbe agito sotto l’influsso di alcolici, non ha reagito all’intervento dei poliziotti. Sarà sottoposto ad esami per accertare se abbia assunto, oltre ad alcol, anche della droga.