Catania, avanti piano: contro la Turris arriva un pareggio (1-1)

Vantaggio di Inglese, poi espulsione di Guglielmotti

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Il Catania vede le streghe a Torre del Greco ma riesce a strappare un punto che costituisce, comunque, l’obiettivo minimo di una squadra chiamata, invece, ad un totale riscatto. Contro la Turris finisce 1-1. Succede tutto nel secondo tempo quando i rossazzurri riescono a sbloccare il risultato ma, in inferiorità numerica, subiscono il ritorno degli avversari.

Primo tempo con poche emozioni e con le due squadre che non rischiano più di tanto. Al Catania viene annullato un gol di Anastasio per una dubbia posizione di fuorigioco mentre la Turris va vicinissima al vantaggio poco prima dell’intervallo con un colpo di testa ravvicinato di Ekuban che Adamonis riesce ad alzare in angolo.

Nella ripresa mister Toscano cerca di scuotere i suoi dal torpore e la gara sembra incanalarsi sui binari migliori. Giglielmotti pesca Inglese sul secondo palo ed il bomber è pronto a mettere in rete la sua quinta rete stagionale.

La svolta arriva, però, qualche minuto dopo quando Guglielmotti riesce a farsi ammonire due volte nel breve volgere di qualche minuto, lasciando la formazione etnea in inferiorità numerica. I corallini, a questo punto, stringono d’assedio la trequarti ospite, agguantando il pareggio con Ekuban, lesto ad anticipare Ierardi, sul cross di Onofrietti ed a firmare l’1-1.

Il Catania soffre e la Turris va vicinissima al vantaggio, negato prima da Adamonis, bravo a chiudere su Nocerino, e poi da Montalto (nell’occasione difensore aggiunto) che respinge sulla linea la conclusione a botta sicura di Boli. Una buona opportunità capita anche sui piedi di Stoppa che non riesce a sfruttarla.

Finisce con un risicato pareggio e due calciatori in meno da poter schierare domenica sera contro il Messina, dal momento che Quaini (somma di ammonizioni) e Guglielmotti (espulso) saranno squalificati.

Tabellino

TURRIS – CATANIA

1 – 1

TURRIS (3-4-2-1) – Marcone, Esempio, Cocetta, Ndiaye (dal 16°s.t. Onofrietti), Boli, Morrone (dal 25°s.t. Scaccabarozzi), Castellano (dal 32°s.t. Nicolato), Parodi (dal 32°s.t. Casarini), Nocerino, Giannone (k) (dal 25°s.t. Morrone), Ekuban.

A disposizione: Iuliano, Fallani, Armiento, Ricci, Porro, Desiato.

Allenatore: Mirko Conte.

CATANIA F.C. (3-5-2) – Adamonis, Ierardi, Di Gennaro, Castellini (k), Guglielmotti, Quaini (dal 34°s.t. Forti), Verna, Anastasio (dal 34°s.t. Gega) Luperini (dal 16°s.t. Raimo), Carpani (dal 25°s.t. Stoppa), Inglese (dal 34°s.t. Montalto).

A disposizione: Bethers, Butano, Celli, Allegra, Jimenez.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Luca De Angeli di Milano.

Assistenti: Pio Carlo Cataneo (Foggia) e Luca Capriuolo (Bari).

Quarto ufficiale: Stefano Striamo (Salerno).

Reti: 7°s.t. Inglese (CT); 28° Ekuban (TUR).

Indisponibili: Sturaro, Di Tacchio, De Rose, Lunetta, D’Andrea (CT);

Ammoniti: Carpani (CT); Quaini (CT); Guglielmotti (CT); Forti (CT); Casarini (Tur).

Espulsi: Guglielmotti (CT) all’11° s.t.

Primo Tempo

4° Turris subito pericolosa: sulla punizione di Giannone… Cocetta manda fuori da due passi!

9° gol annullato al Catania: Anastasio (in off-side?) aveva deviato di testa in rete il tiro-cross di Luperini;

16° sul cross di Anastasio… Inglese devia male: alto;

26° Ekuban ci prova in rovesciata ma aveva commesso fallo;

40° sul cross di Castellini (punizione)… svetta Di Gennaro ma il pallone termina alto;

43° Marcone anticipa in uscita Carpani;

45° grande occasione per la Turris: Adamonis alza in corner, con un bel riflesso, il colpo di testa ravvicinato di Ekuban;

45° il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Secondo Tempo

6° Quaini ci prova dalla distanza: alto;

7° Catania in vantaggio: sul bel cross di Guglielmotti… Inglese si fa trovare pronto, sul secondo palo, alla deviazione vincente: 0-1!

11° espulso Guglielmotti per doppia ammonizione; Catania in 10 uomini!

12° colpo di testa di Ekuban: fuori;

16° nella Turris, Onofrietti subentra a Ndiaye;

16° nel Catania, Raimo prende il posto di Luperini;

25° nel Catania, Stoppa subentra a Carpani;

25°nella Turris, Scaccabarozzi e Trotta rilevano Morrone e Giannone;

28° pareggio della Turris: Onofrietti sguscia via sulla destra e mette in mezzo per l’accorrente Ekuban che anticipa Ierardi e sigla l’1-1 !

31° Adamonis si salva in due tempi sul tentativo di Onofrietti;

32° nella Turris, Parodi e Castellano lasciano il posto a Casarini e Nicolato;

34° nel Catania, Inglese, Anastasio e Quaini sostituiti da Montalto, Gega e Forti;

39° Adamonis nega il vantaggio alla Turris respingendo la deviazione ravvicinata di Nocerino;

44° occasionissima per la Turris: sulla botta di Boli… Moltalto respinge alla disperata, sulla linea, a portiere battuto!

45° concessi 6 minuti di recupero;

47° Stoppa supera anche il portiere ma non riesce a concludere;

51° finisce 1-1 !

[Foto Catania Fc]