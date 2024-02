È un Catania bello di notte, Castellini stende la capolista Juve Stabia

Al Massimino finisce 2-0 per i rossoazzurri

CATANIA – Alessio Castellini prende per mano un redivivo Catania che mette al tappeto la capolista Juve Stabia. Con un gol per tempo, ed una condotta di gara irreprensibile da parte di tutto l’undici etneo, i primi della classe escono a capo chino dal terreno di gioco del “Massimino” al termine di un match che ridesta l’entusiasmo sopito ai piedi del vulcano.

Il Catania entra in campo con grande determinazione e mette subito alle corde la capolista. Il vantaggio dei padroni di casa si materializza al 13° quando capitan Castellini capitalizza al massimo lo spiovente dalla bandierina di Peralta e, mettendo a frutto uno schema ben studiato, spedisce imparabilmente in rete con un perentorio colpo di testa. Sulle ali dell’entusiasmo i rossazzurri potrebbero anche raddoppiare ma Thiam recupera in tempo la posizione sul tiro-cross di Cicerelli e Costantino sbatte sull’estremo difensore stabiese che gli nega la gioia personale. La Juve Stabia pian piano si riorganizza e crea i presupposti per riagguantare il risultato ma Albertoni respinge in tuffo la bordata di Adorante e Bouah pressa Candellone al punto da fargli sbagliare il tapin.

Nella ripresa la Juve Stabia cerca di mettere alle corde l’avversario ma Quaini giganteggia nella sua area, Cicerelli spinge sulla sinistra e Chiricò si destreggia bene dalla parte opposta. Le sostituzioni operate da Lucarelli, stavolta, risultano efficaci ed il Catania riparte costantemente sui tentativi offensivi della capolista; Alla mezzora… su una di questa… Cicerelli lancia Castellini nello spazio: il Capitano s’inserisce in velocità e batte imparabilmente Thiam per la seconda volta. Nel finale, gli stabiesi ci provano soprattutto con conclusioni dalla distanza che, però, non creano problemi all’attento Albertoni. Finisce in festa per il Catania con i giocatori osannati da un pubblico che troppo spesso, quest’anno, ha ingoiato bocconi amari. Che sia cambiato il vento?

Tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania/domenica 18 febbraio 2024 – ore 20,45

8^ giornata di ritorno/Serie C girone C – 2023-2024

CATANIA – JUVE STABIA 2-0

CATANIA F.C. (4-2-3-1) – Albertoni, Bouah, Quaini, Monaco, Castellini (k), Chiricò (dal 42°s.t. Chiarella), Welbeck, Tello (dal 33°s.t. Ndoj), Cicerelli (dal 33°s.t Marsura), Peralta (dal 19°s.t. Zammarini), Costantino (dal 19°s.t. Di Carmine).

A disposizione: Furlan, Donato, Curado, Kontek, Patalano, Haveri, Cianci.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

JUVE STABIA(4-3-3) – Thiam, Andreoni (dal 37°s.t. Piovanello), Bachini, Bellich, Mignanelli (k), Buglio, Leone, Erradi (dal 19°s.t. Romeo), Piscopo (dal 19°s.t. Mosti), Adorante, Candellone.

A disposizione: Esposito, La Rosa, Baldi, Folino, Picardi, Stanga, D’Amore, Pierobon, Gerbo, Meli, Garau, Guarracino.

Allenatore: Nazzareno Tarantino.

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa.

Assistenti: Marco Cerilli (Latina) e Fabio Catani (Fermo).

Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina).

Reti: 13°p.t. e 29°s.t. Castellini (CT).

Squalificati: Sturaro (CT); Guido Pagliuca (allenatore JS).

Indisponibili: Rapisarda, Bethers, Silvestri, Rizzo, Mazzotta (CT);

Ammoniti: Welbeck (CT); Bellich (JS); Buglio (JS); Di Carmine (CT); Piovanello (JS).

note: prima dell’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del crollo avvenuto a Firenze.

Spettatori: 16.128

Cronaca

Primo tempo (1-0)

3° sul cross dalla bandierina, colpo di testa di Castellini: parata facile;

12° sul lancio di Tello… Costantino anticipato da Bachini al momento di tirare in porta;

13° Catania in vantaggio: sul corner battuto da Peralta… perfetta incursione aerea di Castellini che, di testa, spedisce in pallone all’angolino: 1-0 !

19° tiro-cross di Cicerelli che, per poco, non sorprende Thiam costretto ad alzare in angolo;

22° Catania vicino al raddoppio: Costantino ruba palla ad un avversario al limite dell’area ed il suo tiro viene respinto con affanno da Thiam!

24° Catania ancora pericoloso: tiro di Costantino contrato da un difensore; s’impossessa del pallone Cicerelli la cui conclusione viene deviata sull’esterno della rete e, quindi, in angolo;

27° diagonale di Piscopo che si spegne abbondantemente a fondo campo;

34° occasione Juve Stabia: gran tiro di Adorante che Albertoni respinge come può; Candellone, pressato da Bouah, sbaglia il tapin mandando il pallone sul fondo!

45° concessi 3 minuti di recupero;

46° Quaini salva in scivolata: corner;

48° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio.

Secondo tempo (2-0)

6° conclusione centrale di Peralta dopo una serpentina in area di Chiricò;

14° sul gran tiro di Leone… Adorante devia di testa sopra la traversa!

19° nel Catania, Di Carmine e Zammarini prendono il posto di Costantino e Peralta;

19° nella Juve stabia, Mosti e Romeo subentrano a Piscopo e Erradi;

26° Juve Stabia pericolosissima: Mosti manda alto di poco!

29° raddoppio del Catania: Cicerelli va in ripartenza e serve sulla corsa Castellini. Il Capitano rossazzurro “buca” la difesa stabiese e fredda Thiam: 2-0 !

32° tiro-cross insidioso di Andreoni che non viene deviato da nessuno e finisce fuori a fil di palo;

33° nel Catania, Cicerelli e Tello lasciano il posto a Marsura e Ndoj;

37° nella Juve Stabia, Piovanello subentra ad Andreoni;

41° Piovanello tira alto;

42° nel Catania, Chiricò lascia il posto a Chiarella;

45° concessi 4 minuti di recupero;

48° tiraccio di Buglio… sul fondo;

50° vince il Catania!

[Foto Catania Fc]