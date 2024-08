Catania, il bicchiere è mezzo pieno: buon 0-0 col Sorrento

Il debutto in trasferta dei rossoazzurri

CATANIA – Finisce 0-0. Finisce a reti bianche al Viviani di Potenza dove il Sorrento giocherà le sue partite casalinghe. Un match che soltanto la fine del calciomercato decreterà, che valore in termini di prospettiva (e non certo di classifica) finirà con l’avere in casa Catania.

È un debutto in campionato per gli etnei, dopo aver fatto fuori in Coppa il Crotone, che ben più di qualcosa l’ha detta. Anzitutto, l’attitudine della squadra. Arrendevole e irriconoscibile in molti episodi della passata stagione, la partita dei rossoazzurri è stata quantomeno una novità nell’approccio e nell’ordine dimostrato in campo per tutta la durata.

Quello visto nel match d’esordio di oggi concede, poi, la consapevolezza che la squadra, se completata, potrà davvero dire la sua in un campionato come sempre ostico com’è la Serie C. Ma oltre le basi servono le altezze e tirandoci fuori dalle sabbie mobile delle ultime travagliate settimane, la risposta in un senso o nell’altro alle richieste di mister Toscano arriverà (inevitabilmente) a breve.

Ecco, forse senza lasciarsi andare alla banalità di sentimenti che nulla hanno a vedere col campo, si può dire che – dopo centottanta minuti di partite ufficiali – questa squadra comincia già a far vedere un’anima. È il risultato, in primis, proprio del tecnico.

Poi, certo, va detto che non è stata una partita esaltante sotto il profilo estetico. Tutt’altro. Calcio d’agosto in senso compiuto ma che, come detto, viene lasciata in dote per comprendere più avanti che valore avrà avuto questo pari (un buon pari) colto in esterna.

Nel primo tempo, più che Catania che Sorrento. Luperini, Castellini, Di Tacchio sono stati i più pericolosi. Nella seconda frazione di gara, i campani hanno gestito meglio con Bethers che nei minuti finali respinge su Musso.

Finisce 0-0. È un buon punto per il Catania.

Tabellino

Sorrento-Catania 0-0

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo, Todisco, Blondett, Fusco, Panico (80’ Scala), Cuccurullo, De Francesco, Colangiuli (64′ Cangianelllo), Guadagni (80’ Carotenuto), Bolsius, Musso.

A disposizione: Harrasser, Albertazzi, Riccardi, Cangianello, Di Somma, Vitiello, Russo, Cadili, Palella, Lops, Esposito.

Allenatore: Barilari

CATANIA (3-4-2-1): Bethers, Ierardi, Di Gennaro, Quaini, Castellini, Sturaro (82’ D’Emilio), Di Tacchio, Anastasio, Luperini, Verna, Popovic (46′ De Luca).

A disposizione: D’Agata, Celli, Allegra, De Luca, Forti, Ciniero.

Allenatore: Toscano

ARBITRO: Luca De Angeli (Milano)

ASSISTENTI: Michele Colavito di Bari e Andrea Maria Masciale di Molfetta

AMMONITI: De Luca (C), Quaini (C).

[Foto Catania Fc]