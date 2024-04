Catania, bus dell’Amts anche il 1 maggio: la Faisa Cisal chiede un incontro

Il sindacato: è una "novità assoluta"

CATANIA – L’amministratore della partecipata comunale di trasporto urbano Amts ha comunicato ai sindacati che intende aprire il servizio per la Festa dei Lavoratori. “In effetti l’intendimento aziendale ci è stato comunicato in occasione di una riunione del 13 marzo”, afferma la Faisa Cisal in una nota. “È una novità assoluta per la cittadinanza, per i turisti e soprattutto per il personale dipendente, considerato che a memoria d’uomo, l’Azienda, in occasione della giornata del 1° maggio, è rimasta chiusa”.

L’organizzazione sindacale afferma di aver inviato una nota all’amministratore unico chiedendo un incontro, trasmettendo la stessa nota anche al sindaco di Catania, al presidente del consiglio comunale e ai capigruppo. “La complessità della questione, come nel caso in specie del dipendente chiamato a lavorare nelle giornate festive infrasettimanali, richiede particolare attenzione, in quanto, a nostro avviso, il lavoratore, volendo, potrebbe astenersi dal lavoro”, scrive ancora il sindacato.

“La disponibilità deve essere reciproca”

“Quindi, in mancanza di un accordo aziendale che disciplina la dovuta remunerazione, la corretta articolazione del lavoro e quant’altro ancora nella giornata del 1° Maggio, Faisa Cisal, a tutela degli interessati dei lavoratori associati e non, intende avere un confronto di merito che auspichiamo avvenga entro e non oltre la volgente settimana – conclude la nota -. Riteniamo che la disponibilità al negoziato debba essere reciproca e voluta da ambo le parti, caso contrario, ciascuno degli attori, si assumerà la propria responsabilità”.