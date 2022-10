Cadono calcinacci, chiuso viale Regina Margherita

L'intervento dei Vigili del fuoco sul balcone di uno stabile, traffico bloccato e deviato sulle vie circostanti

CATANIA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti in uno stabile di viale Regina Margherita, a Catania, per mettere in sicurezza un balcone da cui sono caduti dei calcinacci. Il traffico, in seguito all’intervento, è stato bloccato su tutto il viale e deviato sulle vie circostanti.