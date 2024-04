Catania altra caduta, 3-2 a Sorrento: ultima chiamata col Benevento

I rossoazzurri si svegliano negli ultimi 5 minuti di partita

CATANIA – Sconfitta, ancora sconfitta per il Catania. La 17esima battuta d’arresto stagionale contro il tranquillo Sorrento, 3-2, lascia gli increduli tifosi rossazzurri col fiato sospeso. Per evitare i play-out bisognerà battere il Benevento, domenica prossima, senza fare troppi calcoli sui risultati delle altre che, per fortuna, rallentano ancora ed aiutano gli etnei.

Il primo tempo scivola via senza particolari emozioni, con le squadre che non forzano più di tanto ed il Sorrento che non sfrutta due occasioni propizie: la prima sventata da Albertoni (schierato titolare per un risentimento muscolare dell’ultim’ora occorso a Furlan) sul tiro di Ravasio e poi grazie ad una fortuita carambola con il colpo di testa dello stesso Ravasio deviato inconsapevolmente dal compagno di squadra Di Somma proprio davanti la porta etnea.

Il Catania manovra bene sino alla trequarti ma arriva raramente al tiro. In una circostanza Marsura scambia bene con i compagni ma poi ciabatta fuori da buona posizione.

Nella ripresa il Catania crolla di schianto, incassando tre reti quasi senza colpo ferire. Kolaj è assoluto padrone della fascia sinistra, imprendibile per i difensori del Catania: a sfruttare i suoi assist sono prima Loreto al 4° e Cuccurullo al 26° I rossazzurri non pungono, malgrado i disperati “cambi” offensivi operati da Zeoli.

Il Sorrento non è il Real Madrid ma, a dispetto degli evanescenti rossazzurri, la formazione di Maiuri è estremamente pratica e dopo averlo sfiorato in un paio di occasioni, trova anche il terzo sigillo con Ravasio.

Nel finale la tardiva doppietta di Cianci è solo un fuoco di paglia che non modifica il risultato, con Marsura che trova anche il tempo per farsi espellere per gioco pericoloso. Adesso la salvezza passa per l’ultima di campionato, domenica prossima al “Massimino” contro l’ambizioso Benevento!

Tabellino

SORRENTO – CATANIA 3-2

SORRENTO – (4-3-3) – Del Sorbo, Kolaj (dal 29°s.t. Scala), Blondett, Fusco, Loreto, Cuccurullo (dal 33°s.t. Vitiello), De Francesco, Di Somma, Vitale (dal 33°s.t. Bonavolontà), Ravasio, Riccardi (dal 22°s.t. La Monica).

A disposizione: D’Aniello, Albertazzi, Martignago, Badje, Colombini, Morichelli, Sorrentino, Palella.

Allenatore: Vincenzo Maiuri.

CATANIA F.C. – (3-5-2) – Albertoni, Monaco (dal 25°s.t. Chiarella), Kontek, Celli, Castellini (k), Zammarini (dal 31°s.t. Ndoj), Quaini (dal 1°s.t. Cianci), Welbeck, Cicerelli (dall’8°s.t. Chiricò), Di Carmine, Marsura.

A disposizione: Furlan, Donato, Curado, Patalano, Chiarella, Ndoj, Forti, Haveri, Costantino.

Allenatore: Michele Zeoli.

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera.

Assistenti: Giovanni Dell’Orco (Policoro) e Fabio Dell’Arciprete (Vasto).

Quarto ufficiale: Giuseppe Rispoli (Locri).

Reti: 4°s.t. loreto (SOR); 26°s.t. Cuccurullo (SOR); 38° s.t. Ravasio (SOR); 40°s.t. Cianci (CT); 44° Cianci (CT).

Squalificati: Bouah (CT).

Diffidati:Chiricò, Cianci, Cicerelli, Welbeck, Curado, Paralta, Silvestri.

Indisponibili: Bethers, Silvestri, Sturaro, Peralta, Rapisarda (CT).

Ammoniti: Maiuri (allenatore Sorrento); Celli (CT); Ndoj (CT); Scala (SOR).

Espulsi: Maiuri (allenatore Sorrento); Marsura (CT)

Primo tempo

primo tempo (0-0)

16° conclusione dalla distanza di Zammarini: centrale;

21° girata di Di Carmine che non impensierisce Del Sorbo;

22° gran tiro di Ravasio che sorvola la traversa;

28° Cicerelli ci prova su punizione ma Del Sorbo è attento e blocca a terra;

36° Sorrento vicino al gol: Albertoni devia in tuffo la conclusione dal limine di Riccardi;

39° occasione per Marsura che, dopo un fitto scambio con i compagni, tira maldestramente sul fondo da buona posizione;

42° palla-gol per il Sorrento: sul cross dalla destra (punizione)… Ravasio colpisce di testa a botta sicura ma il pallone colpisce il compagno Di Somma ed il Catania si salva;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° uno scialbo primo tempo si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo

1° nel Catania, Cianci sostituisce Quaini;

3° tiro alto di Loreto;

4° Sorrento in vantaggio: Kolaj s’invola sulla sinistra, supera di slancio Castellini e mette in mezzo per l’accorrente Loreto che spedisce in rete il pallone dell’ 1-0 !

8° nel Catania, Chiricò subentra a Cicerelli;

10° girata problematica di Cianci che manda lato il pallone;

22° nel Sorrento, Riccardi lascia il posto a La Monica;

23° Ravasio devia fuori di poco;

25° nel Catania, Chiarella prende il posto di Monaco;

25° Vitale si divora il raddoppio spedendo il pallone alto da due passi;

26° raddoppio del Sorrento: Cuccurullo spedisce il pallone in rete sull’ennesimo assist di Kolaj: 2-0 ! Espulso il tecnico sorrentino, Maiuri;

29° nel Sorrento, Kolaj lascia il posto a Scala;

31° nel Catania, Ndoj subentra a Zammarini;

33° Vitiello e Bonavolontà sostituiscono Cuccurullo e Vitale;

38° Ravasio supera Kontek e sigla il 3-0 nonostante il disperato tentativo di Albertoni!

40° il Catania accorcia le distanze spedendo il pallone in rete con un preciso diagonale di Cianci su assist di Chiarella: 3-1 !

44° colpo di testa di Di Carmine: fuori;

45° raddoppio di Cianci che devia di testa in rete il cross di Castellini: 3-2 !

45° concessi 5 minuti di recupero;

49° espulso Marsura. Catania in 10 uomini!

50° il Catania ancora sconfitto!

[Foto Catania Fc]