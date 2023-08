“Figli del Vulcano”: Catania risponde presente alla campagna abbonamenti

Più di 11.500 le tessere già sottoscritte

CATANIA – “Figli del Vulcano” è la campagna abbonamenti lanciata dal Catania in vista della prossima stagione di Serie C. Al termine della quarta giornata d’attività dei botteghini in Piazza Spedini, i tifosi rossazzurri hanno sottoscritto complessivamente 11.514 abbonamenti. Numeri importanti che confermano una passione e un attaccamento alla causa da parte della piazza etnea. Il Catania si prepara alla partenza del campionato e potrà contare sicuramente sul sostegno del pubblico casalingo.