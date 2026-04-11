Catania, camera penale “Serafino Famà”: Tamburino eletto presidente

Rinnovati i vertici

CATANIA – L’assemblea della Camera penale “Serafino Famà” di Catania, nella giornata di ieri 11 aprile, ha eletto il nuovo consiglio direttivo, rinnovando i vertici dell’associazione forense.

Il neo presidente è l’avvocato Tommaso Tamburino, affiancato dal vice Attilio Indelicato. Completano l’organigramma Stefania La Porta, segretaria, Gisella Coco, tesoriera, e i consiglieri Vito Distefano, Andrea Peluso e Salvo Cannata.

Nel corso dell’assemblea è stato espresso “un sentito e doveroso ringraziamento al past president, Francesco Antille, per l’impegno e la dedizione profusi nel corso del suo mandato”, esteso anche ai componenti del direttivo uscente: Vittorio Basile, Francesco Branca, Tania Occhipinti, Vanessa De Santis, Giuseppe Grasso e Michele Liuzzo.

Il nuovo direttivo, si legge nella nota, “nel raccogliere il testimone, rinnova l’impegno a tutela dei principi del giusto processo e dei diritti della difesa, nel solco dei valori che da sempre contraddistinguono la camera penale di Catania”.