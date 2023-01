Cani avvelenati, sopralluogo dell’Asp nel terreno “incriminato”

Cinque animali sono morti dopo aver mangiato delle polpette lasciate in un terreno privato, in corso le analisi

1' DI LETTURA

CATANIA – L’Asp di Catania ha effettuato un sopralluogo tecnico, stamattina, nel terreno privato di Altarello, frazione di Giarre (CT), in cui tra sabato e domenica scorsi cinque cani, di cui quattro randagi, sono stati avvelenati e uccisi. Un sesto cane si trova ancora in condizioni gravissime.

Nel terreno sono giunti la responsabile del servizio veterinario del distretto sanitario di Giarre Angela Carbone e i funzionari del servizio veterinario tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro Giuseppe Calà e Chiara Cardile. Insieme con loro c’erano l’assessore alle Politiche animaliste del Comune di Giarre Giuseppe Cavallaro, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo e i Vigili Urbani.

La carcassa di uno dei cani è stata trasferita all’Istituto Zooprofilattico per un’autopsia. I tecnici dell’Asp hanno trovato anche le polpette rinvenute dai residenti nel terreno, che saranno inviate a Catania per analisi.

“Con il sopralluogo di oggi dell’Asp e la nuova visita dei vigili urbani – ha detto Barbagallo – abbiamo voluto riaffermare la presenza forte del Comune di Giarre. Episodi come questi, di una ferocia inaudita, sono intollerabili. Faremo di tutto per far luce sull’atto criminoso e per risalire all’autore o agli autori di questo vile gesto”.

“In attesa degli esiti degli esami l’amministrazione comunale ha affisso nell’area cartelli dove si indica una zona a rischio avvelenamento – ha spiegato Cavallaro – attiveremo tutte le procedure previste, tra cui la convocazione di un tavolo tecnico con il sindaco e il prefetto. Naturalmente si aprirà un’indagine contro ignoti e proseguiremo la bonifica dei terreni. Tra i nostri compiti, per contrastare il randagismo, c’è la mappatura e la sterilizzazione dei cani. Purtroppo da sei mesi abbiamo avuto grossissime difficoltà perché l’Asp non procede con le sterilizzazioni, aspetto fondamentale per il controllo del territorio”.