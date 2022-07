Cannizzaro, altri 8 posti in terapia sub intensiva

Iniziati i lavori per aggiungere i posti letto a quelli già attivi, la fine del cantiere è prevista per dicembre

1' DI LETTURA

CATANIA – Otto posti letto di terapia sub intensiva saranno aggiunti a quelli già attivi all’ospedale Cannizzaro. Il cantiere appena avviato rientra all’interno del Piano di potenziamento della rete ospedaliera voluto dal governo Musumeci.

La gara d’appalto per i nuovi posti letto è stata aggiudicata al Consorzio stabile valore assoluto di Roma, per un importo al netto del ribasso d’asta di 680 mila euro. I lavori sono coordinati dalla Struttura commissariale per l’emergenza Covid, diretta da Tuccio D’Urso, che è anche responsabile unico del procedimento. Direttore dei lavori è l’architetto Giuseppe Crimi, mentre il progettista è l’ingegnere Salvatore Pignatone. La fine del cantiere è prevista a dicembre.

“Questo nuovo cantiere – commenta il presidente Musumeci – si aggiunge ai tanti altri aperti o già conclusi in tutta l’Isola, per dotare i nostri ospedali di altre centinaia di posti letto in intensiva e sub intensiva. La Struttura commissariale lavora con ritmi incessanti ed entro l’anno potremo finalmente concludere questa nuova stagione di riqualificazione della edilizia sanitaria dell’Isola”.