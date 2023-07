Catania, oggi sull’Etna Roberta Corradin e il suo “Cannoli Siciliani”

Boom di pubblico per la rassegna letteraria dell'estate nel Borgo che rinasce

CATANIA – Dopo l’ottimo successo di pubblico delle prime due serate, domani al borgo di Presa si terrà la terza presentazione della rassegna “Un libro fa Presa”, l’evento letterario dell’estate sull’Etna. Sarà la giornalista Roberta Corradin, nata in Piemonte ma cittadina del mondo, a proporre in piazza Maria Ss. delle Grazie il suo ultimo romanzo.

Sarà presentato oggi “Cannoli Siciliani” (Giunti) in libreria da poche settimane. A dialogare con la scrittrice, l’attrice Emanuela Pistone Ferraù e i curatori della rassegna, Giovanna Antonelli e Francesco Vasta. “Mare, sole, amore e altre cose buone», nel libro di Corradin, una storia d’amore scritta con uno stile ironico e sagace”.

Finale a sorpresa che vi farà ridere, pensare, piangere e sognare. Sullo sfondo, la bellezza mozzafiato della Sicilia, la stessa che funge da cornice alla rassegna etnea “Un libro fa Presa”. Una vetrina, voluta dalla comunità locale, per la rigenerazione in atto nel piccolo borgo di Presa, meno di cento abitanti in territorio di Piedimonte Etneo.

A seguire la presentazione, nel cortile della riqualificata ex scuola di Presa, si terrà la tradizionale Cena sociale con le specialità cucinate dalle mamme del borgo. Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto alle azioni di rigenerazione e promozione del territorio attuate dalle associazioni “Il Borgo di Presa” e Pro Loco Presa, promotrici della rassegna “Un libro fa Presa” con il patrocinio del Comune di Piedimonte Etneo.