Rubano il ponteggio: deferito 38enne, il complice fugge

A San Giovanni La Punta

1' DI LETTURA

CATANIA – I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati, unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, hanno deferito in stato di libertà un 38enne catanese, poiché sorpreso in San Giovanni La Punta nella flagranza del reato di furto aggravato. Nella tarda serata, intorno alle 22, il 112 NUE ha ricevuto la chiamata di un ignoto passante che segnalava un furto di materiale edile, in quel momento ancora in corso, in un cantiere di via Duca degli Abruzzi. In effetti i militari, giunti poco dopo sul posto, hanno rilevato la presenza di un furgone bianco, nonché, proprio accanto ad esso, due uomini che avvedutisi del loro arrivo si sono immediatamente dati alla fuga. Nella circostanza, uno dei due riusciva a scappare sfruttando l’oscurità, mentre l’altro, il 38enne, è stato subito bloccato dai militari che hanno constatato come i due avessero appena asportato da quel cantiere 37 pedane di un ponteggio edile metallico nonché numerose sue componenti, caricandole sul loro furgone.