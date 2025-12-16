Catania, i carabinieri sequestrano 730 kg di botti illegali, 2 arresti

Sequestrati oltre 13.000 petardi e 1.000 'cipolle'

CATANIA – I carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 37enne e un 51enne per detenzione abusiva di materiale esplodente. Durante una perquisizione in un garage di viale Adriatico e su un furgone in loro uso, militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato quasi 14.000 artifizi pirici, oltre 13.000 petardi e 1.000 ‘cipolle’, per un peso complessivo di 730 chilogrammi.

Il materiale, secondo gli artificieri intervenuti, presenta un elevatissimo livello di pericolosità per via della miscela esplosiva particolarmente ‘sensibile’. Gli specialisti antisabotaggio del comando provinciale dei carabinieri di Catania hanno proceduto alla messa in sicurezza del carico e all’analisi tecnica.

Il materiale è stato subito trasferito in un’area isolata e custodito in attesa delle autorizzazioni per la distruzione. I due uomini, invece, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.