Catania, smantellata una “casa dello spaccio”: arrestato 23enne

Sequestrati denaro e sostanze stupefacenti

CATANIA – Smantellata una “casa di spaccio” con l’arresto, da parte dei carabinieri, di un 23enne a Catania.

Con il pretesto di un controllo di una persona sottoposta ai domiciliari all’interno di uno stabile nel quartiere “San Cristoforo”, i militari sono riusciti ad accedere al cortile condominiale dal quale avevano accesso diversi casi.

Entrati nell’immobile hanno trovato in casa un giovane, sospettato dell’attività di spaccio e residente presso l’unità immobiliare in argomento, nonché altre persone. Il giovane è stato identificato per il pusher della casa di spaccio, mentre gli altri quali clienti.

I militari hanno trovato e sequestrato 60 euro, perché ritenuti provento di attività illegale e successivamente, in un disimpegno laterale, 158 grammi di marijuana, 8 grammi di crack, materiale per il confezionamento e fogli manoscritti riportanti somme di denaro, quantità di droga e clienti.

L’abitazione, circondata da telecamere, ha spinto i carabinieri a tracciare il cavo di alimentazione dell’impianto arrivando così a un’altra unità abitativa, nella disponibilità del 23enne, nel medesimo cortile.

All’interno, i militari hanno trovato il DVR usato per la visualizzazione delle immagini e, sopra ad un tavolino, in corrispondenza di un’intercapedine hanno notato altra sostanza stupefacente.

Questa volta hanno sequestrato 6 grammi di marijuana e 33 grammi di hashish. Sulla base degli indizi raccolti, il “pusher” è stato arrestato e condotto nel carcere di Piazza Lanza.