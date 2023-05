Catania, Caserta: “Gli elettori hanno deciso, noi non ci fermiamo”

Il commento del candidato del Fronte Progressista che ha chiamato Trantino per congratularsi.

CATANIA – “Se i dati sono questi il risultato è abbastanza chiaro. Siamo soddisfatti e inizia un percorso in Consiglio comunale”. Sono queste le parole che il candidato del Fronte Progressita, Maurizio Caserta, pronuncia appena arriva al comitato elettorale.

Nonostante i numeri ostili, Caserta non si perde d’animo. “Abbiamo offerto in città un’alternativa politica. Cominciamo da qua. Credo che ci siano tutte le risorse per continuare a proporre una idea di città: non ci fermiamo”.

“Ho chiamato avvocato Trantino per congratularmi. La città ha tributato al centrodestra una maggioranza ampia, è giusto che governino: gli elettori hanno sempre ragione”, dice con fair play. Poi sprona i suoi. “Non possiamo disperdere la ricchezza di idee e persone che abbiano messo in campo. Siamo qui. Non ce ne andiamo. Saremo nella società e nel consiglio comunale”, dice il secondo classificato che in quanto tale incassa uno scranno nel senato cittadino.