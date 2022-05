Castello Ursino, imbrattata una torre: “Giunta ha abdicato”

La dura denuncia di Dario Stazzone, presidente della Società Dante Alighieri di Catania

1' DI LETTURA

CATANIA – Uno dei tesori più suggestivi di Catania è stato ‘sfregiato’. Il Castello Ursino, costruito per volere di Federico II di Svevia nel XIII secolo e oggi sede di un museo civico, è stato nel mirino dei vandali. È stata infatti imbratta una delle torri del maniero catanese.

La denuncia di Stazzone

A denunciare la profonda ferita al patrimonio monumentale della città è Dario Stazzone, intellettuale catanese e Presidente della Società Dante Alighieri di Catania, attraverso i social. Accanto alla foto, Stazzone scrive un post carico di amarezza. “Catania sta sprofondando in un degrado senza fine: imbrattata una delle torri del Castello Ursino, proprio nel prospetto principale. Evidentemente non esiste sorveglianza ne’ videosorveglianza. La giunta ha volutamente abdicato al governo del territorio e questi sono gli effetti”, scrive Stazzone.

Piazza trasformato in pista da moto

Quella parte di città è preda di vandali e balordi. Piazza Federico di Svevia è stata molte volte trasformata in una pista per gare in scooter e motorini. Bravate che hanno messo in pericolo anche molte mamme che non possono più passeggiare tranquillamente con il passeggino o con i loro piccoli tenendoli per mano. I residenti più di una volta hanno esternato come sia diventata “una zona franca” delle regole. Ultimamente ci sono stati diversi controlli dei carabinieri che hanno portata denunce e sanzioni, ma i cittadini di Catania chiedono misure più dure. E soprattutto capaci di cambiare le cose in modo radicale.