Casting a Catania per “Strade Assassine”, il film contro le stragi stradali

CATANIA – Un’opportunità per diventare parte di un progetto cinematografico dal forte impatto sociale. Il regista Pietro Crisafulli ha ufficialmente aperto le selezioni per il suo nuovo film intitolato “Strade Assassine – Basta ergastoli del dolore”, un’opera che si propone come una denuncia visiva delle tragedie causate dagli incidenti stradali e un appello alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Fortemente radicato nel tessuto sociale siciliano e promosso dalle associazioni Vittime della Strada e Sicilia Risvegli ODV, il film intreccerà storie vere, testimonianze e narrativa cinematografica in un’opera collettiva, dove ogni partecipante potrà diventare portavoce di un messaggio di consapevolezza e responsabilità.

I profili cercati

La produzione è alla ricerca di volti nuovi per interpretare ruoli principali e secondari, ma anche di comparse e bambini desiderosi di partecipare a un progetto carico di significato. Nello specifico, si cercano: 50 bambini (età minima: 5 anni); 120 adulti, uomini e donne, fino ai 90 anni.

Per la partecipazione ai casting dei minori è richiesta la presenza di almeno un genitore o di chi ne fa le veci.

I candidati selezionati per i casting in presenza verranno ricontattati dalla produzione e riceveranno maggiori dettagli su questo progetto che affronta un tema di grande attualità e dal forte impatto sociale: quello degli incidenti stradali gravi e mortali, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno che ogni anno causa numerose vittime in tutto il mondo.

Un progetto con risonanza europea

Vista la sua importanza, il progetto sarà presentato anche in sede europea e mira a coinvolgere non solo attori professionisti, ma anche persone comuni, adulti e bambini, pronti a dare il loro contributo. Il film sarà girato in diverse regioni italiane, oltre che in Sicilia, e sarà presentato anche in sedi istituzionali europee per amplificare il messaggio e promuovere una riflessione collettiva sulla sicurezza stradale.

Le selezioni si terranno a luglio in tre giorni consecutivi presso il PalaCatania, con date che verranno comunicate individualmente ai partecipanti.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario inviare curriculum e una fotografia recente a uno dei seguenti indirizzi e-mail: stradeassassine@gmail.com oppure vittimestradacatania@gmail.com

“Strade Assassine” si preannuncia non solo come un’opera cinematografica, ma come una testimonianza collettiva, un modo per ricordare chi non c’è più e sostenere chi ha subito una perdita, affinché il dolore non resti invisibile. La voce del film sarà quella dei partecipanti stessi, che porteranno in scena le emozioni, le storie e i drammi reali che ogni giorno attraversano le strade italiane.