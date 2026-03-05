E' stato catturato dagli agenti delle Volanti, ora è in carcere

CATANIA – Proseguono le azioni di controllo della Polizia di Stato per contrastare efficacemente il fenomeno dei furti di “oro rosso” in tutto il territorio catanese. La Questura di Catania ha pianificato e svolto mirati interventi in tutti i quartieri della città. Attraverso un pattugliamento capillare delle zone in cui sono ubicate le cabine elettriche prese di mira dai malviventi. Per sradicare cavi di rame da poter rivendere al mercato nero per ottenere un guadagno illecito.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un pregiudicato catanese di 34 anni individuato all’interno di una cabina di via Fabio Filzi. L’uomo era già riuscito a tranciare otto metri di cavi di rame e ad asportare due batterie.

Bloccato mentre stava per uscire dalla cabina

I poliziotti lo hanno bloccato mentre stava per uscire dalla cabina. Grazie ad un moderno sistema foto-trappola installato all’interno per prevenire i furti e, nel caso di intrusione, individuare gli autori. E così è accaduto con l’uomo che è stato arrestato per furto aggravato.

Nella disponibilità del 34enne, già noto per analoghi furti perpetrati nei mesi scorsi, è stata trovata la refurtiva che, dopo gli opportuni accertamenti, è stata riconsegnata al responsabile della società per la distribuzione dell’energia elettrica che ha formalizzato la denuncia. Nello stesso tempo, è intervenuta sul posto una squadra di tecnici specializzati che hanno appurato come i cavi fossero stati tranciati con alcuni attrezzi.

Custodia cautelare in carcere

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania il pluripregiudicato è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.

Dopo aver convalidato l’arresto, il giudice ha disposto nei confronti del presunto ladro seriale la misura della custodia cautelare in carcere. Ad oggi, la costante vigilanza dei poliziotti ha permesso di sventare molteplici colpi, in città come in provincia, sorprendendo in flagranza i ladri, pronti ad entrare in azione per racimolare matasse di cavi.