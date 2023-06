Catania, chiude i battenti la storica Libreria Bonaccorso

"Purtroppo le cose non vanno sempre come ci aspettiamo e dunque siamo costretti a chiudere questo capitolo e stavolta definitivamente", scrivono i titolari.

CATANIA. E’ stata riferimento, per tanto tempo, di molti catanesi (e non solo). Come altre poche e storiche librerie della città, un avamposto della cultura cittadina con le sue innumerevoli pubblicazioni in esposizione e la grande disponibilità di testi universitari.

La Nuova libreria Bonaccorso chiude i battenti. Non è una bella notizia. Non lo è affatto perchè non si tratta di una questione commerciale o promozionale. Bensì di un luogo che ha sviluppato cultura e storia che chiude per sempre l’attività.

Prima il trasferimento da via Etnea alla vicina ma certamente meno frequentata Erasmo Merletta, con in mezzo una pandemia. La fine è, purtroppo, giunta nello stretto giro di pochi mesi.

L’annuncio è arrivato poche ore fa sui social dai titolari della libreria: “Dispiaciuti comunichiamo la chiusura della nostra attività. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto nel corso di questa lunga storia. Purtroppo le cose non vanno sempre come ci aspettiamo e dunque siamo costretti a chiudere questo capitolo e stavolta definitivamente.

Speriamo in un futuro sereno, diverso, di successo”.

No, per Catania non può essere affatto una bella notizia.