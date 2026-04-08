Catania, chiosco chiuso per 7 giorni: “Ritrovo abituale di pregiudicati”

Provvedimento del questore dopo i controlli della Polizia

CATANIA – Sospesa per sette giorni l’attività di un chiosco nel quartiere San Giorgio, ritenuto abituale punto di ritrovo di soggetti pregiudicati. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Catania nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico.

La clientela

A notificare la sospensione al gestore sono stati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, al termine di una serie di controlli effettuati nel tempo. Gli accertamenti hanno evidenziato come il locale fosse frequentato in maniera costante da persone con precedenti per reati quali furto, rapina, evasione, ricettazione, danneggiamento, traffico e spaccio di droga, oltre a violazioni in materia di armi.

Nel corso dei controlli, soprattutto nel mese di marzo, sono stati inoltre identificati soggetti sottoposti a misure come l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’avviso orale del Questore, nonché persone segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento del questore

La presenza non occasionale di tali frequentatori ha determinato, secondo quanto rilevato dagli investigatori, un concreto rischio per la sicurezza pubblica.

Da qui la decisione, al termine dell’istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, di disporre la sospensione delle autorizzazioni e la chiusura dell’attività per sette giorni.