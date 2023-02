Catania, ciclone Schlein ai gazebo

La pasionaria dem oltre il 65% dei consensi.

1' DI LETTURA

CATANIA – Elly Schlein trionfa in provincia di Catania. Il verdetto degli iscritti è confermato anche dai gazebo. La pasionaria dem, made in Occupy Pd, si afferma con 6299 voti pari a oltre il 65%. Il presidente della Regione Emilia Romagna totalizza 3027 preferenze.

Complice il numero dei votanti (9352), i vertici provinciali del Pd, cantano vittoria. “Abbiamo rimesso in moto questa macchina straordinaria, questa magnifica comunità di donne, di uomini, di passioni nuove e speranze. In mezzo a difficoltà di ogni tipo, oggi vince il PD, vince la voglia di esserci, di partecipare, di tenere testa alle destre di governo. Un risultato straordinario in termini di partecipazione, frutto dell’impegno e della dedizione dei nostri militanti. Noi abbiamo investito fatica e la collaborazione generosa di tutti, elettori, simpatizzanti e forze civili hanno fatto il resto. La provincia di Catania e Catania Città confermano il trend già visto nella prima fase, quella delle convenzioni di circolo riservate agli iscritti”, dichiara a caldo la segretaria provinciale del partito etneo, Maria Grazia Leone. “Grazie grazie grazie ai componenti della commissione provinciale per il congresso, ail presidente Giovanni di prima, ai componenti della segreteria provinciale, ai segretari di circolo e a tutti i militanti della provincia”, conclude Leone.

Pallottoliere alla mano, staccano il ticket per l’assemblea provinciale 5 candidati (la deputata regionale Ersilia Saverino, Mirko Giacone, Maria Giulia Zappalà, Bruno Guzzardi, Rosalba Ferrini) in quota Schlein e 2 quota Bonaccini (Il sindaco di Piedimonte Ignazio Puglisi ed Elisabetta Vanin).