Catania cinico quanto basta: espugna Brindisi (2-0) e torna alla vittoria

Sarao e Bocic a suggello dei tre punti

CATANIA – Il Catania rialza la testa. Nel recupero della seconda giornata di andata, i rossazzurri vincono a Brindisi 2-0 riscattando parzialmente il momento negativo grazie ad un secondo tempo giocato con maggiore convinzione ed abnegazione. Prima frazione poco spettacolare, con le squadre bloccate e pochissime sortite offensive.

Il Catania prova a manovrare soprattutto sulla sinistra ma Marsura non riesce a sfondare e Sarao non viene servito a dovere. Solo in una circostanza il centravanti rossazzurro schiaccia oltre la traversa ma da posizione poi giudicata irregolare. Dall’altra parte è soprattutto Galano a cercare la giocata giusta, costringendo la retroguardia avversaria a “macchiarsi” di due cartellini gialli comminati a Castellini e Silvestri. Nella ripresa entrano subito Mazzotta e Bocic: soprattutto quest’ultimo vivacizza la manovra etnea creando spesso scompiglio nella trequarti brindisina.

Chiricò non sfrutta un invitante corridoio in verticale ma, poco più tardi, s’inventa un cross millimetrico – da destra – per la testa di Sarao che di testa gira imparabilmente il pallone in porta. Primo gol stagionale per il numero 9 rossazzurro che, tre minuti più tardi, induce il portiere Alberazzi ad un errato rinvio sul quale si avventa Boci lesto a spedire nella porta sguarnita il pallone del definitivo 2-0 per gli ospiti. Per il Brindisi è una mazzata decisiva e le sostituzioni non cambiano più di tanto l’andazzo del match. Sorride Tabbiani, festeggiano i suoi calciatori in campo. Forse è l’inizio di una nuova “era” ma occhio all’insidiosa trasferta a Potenza in programma domenica prossima!

Tabellino

Stadio “Franco Fanuzzi” – di Brindisi/mercoledì 1° novembre 2023 – ore 16,15

recupero 2^ giornata di andata

Serie C girone C – 2023-2024

BRINDISI– CATANIA

0 – 2

BRINDISI (3-5-2) – Albertazzi, Monti, Gorzelewsi (dal 33°s.t. Mazia), Cancelli, Bunino (dal 20°s.t. Fall), Petrucci (k), Lombardi (dal 20°s.t. Vona), Bizzotto, Valenti, Cappelletti, Galano (dal 40°s.t. Moretti).

A disposizione: Auro, Saio, Ceesay, Bellucci, De Angelis, Golfo, De Feo, Costa, Ganz.

Allenatore: Marco Perrone (squalificato Ciro Danucci)

CATANIA F.C. (4-3-3) – Bethers, Bouah, Lorenzini, Silvestri (k), Castellini (dal 1°s.t. Mazzotta), Quaini, Rocca (dal 37°s.t. Zanellato), Zammarini, Marsura (dal 1°s.t. Bocic), Chiricò (dal 33°s.t. Chiarella), Sarao (dal 42°s.t. Dubickas).

A disposizione: Toscano,Albertoni, Curado, Maffei, Rapisarda, De Luca, Ladinetti.

Allenatore: Luca Tabbiani.

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1.

Assistenti: Gilberto Laghezza (Mestre) e Alessandro Rastelli (Ostia Lido).

Quarto ufficiale: Simone Palmeri (Avellino).

Reti: 26°s.t. Sarao (CT); 29°s.t. Bocic (CT).

note:trasferta vietata ai tifosi del Catania.

Indisponibili: Livieri, Di Carmine, Deli, Popovic (CT); Rizzo (fuori “rosa”).

Ammoniti: Castellini (CT); Silvestri (CT); Zammarini (CT); Bocic (CT);Gorzelewsi (BR); Fall (BR).

La cronaca

Primo tempo (0-0)

3° Sarao ci prova dalla distanza: pallone a lato;

5° conclusione alta di Chiricò;

8° tiro centrale di Galano;

22° schema su corner con cross per Sarao che, di testa, manca il bersaglio da buona posizione ma…off-side;

24° Sarao protesta inutilmente per un presunto tocco col braccio da parte di un difensore brindisino sulla conclusione di Rocca;

25° Zammarini respinge col corpo un’insidiosa conclusione dal limite di Cancelli;

32° Galano ruba palla a centrocampo e fila via verso l’area etnea ma la sua conclusione è sballata;

37° Lombardi non inquadra lo specchio della porta da posizione laterale;

38° Albertazzi esce a valanga per anticipare Bouah ben lanciato da Chiricò;

45° uno scialbo primo tempo finisce a reti bianche.

Secondo tempo (0-2)

1° nel Catania, Bocic e Mazzotta rilevano Marsura e Castellini;

6° Chiricò spreca una ghiotta opportunità con Bizzotto gli sbarra la strada in extremis!

12° Bheters blocca con sicurezza la conclusione di Valenti;

18° Bouah ci prova sulla corta respinta della difesa brindisina: Albertazzi para facilmente;

19° botta di Rocca dal limite: pallone respinto;

20° nel Brindisi, Vona e Fall sostituiscono Lombardi e Bunino;

26° Catania in vantaggio: sul cross dalla destra di Chiricò… Sarao gira in rete di testa. 0-1 !

28° ripartenza del Catania non sfruttata a dovere da Rocca e Mazzotta;

29° raddoppio del Catania: pasticcio di Albertazzi che perde il contrasto con Sarao e per Bocic è un gioco da ragazzi mettere in rete il pallone dello 0-2 !

33° nel Catania, Chiarella sostituisce Chiricò;

33° nel Brindisi, Mazia rileva Gorzelewsi;

36° un fumogeno viene lanciato vicino alla porta difesa da Bheters;

37° nel Catania, Zanellato prende il posto di Rocca;

40° nel Brindisi, Moretti rileva Galano;

42° nel Catania, Sarao lascia il posto a Dubickas;

43° Albertazzi anticipa Chiarella lanciato da Zanellato;

45° concessi 6 minuti di recupero;

47° Cappelletti colpisce debolmente di testa a due passi da Bheters che blocca il pallone;

51° vince in Catania (0-2).