Catania, Cipolla nominata esperta per la tutela degli animali

L’incarico conferito dal sindaco Trantino a titolo gratuito

CATANIA – Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha nominato l’avvocata Gaetana Cipolla esperta di fiducia del Comune per le tematiche legate alla lotta al randagismo, alla tutela dei diritti degli animali e dell’ambiente.

La nomina, si legge in una nota dell’amministrazione comunale, è stata conferita “in virtù della consolidata esperienza e della sensibilità dimostrate su tematiche legate alla protezione degli animali, nonché per le competenze giuridiche e professionali” dell’avvocata Cipolla.

L’incarico sarà svolto a titolo gratuito.

“Con questa nomina – hanno dichiarato il sindaco Trantino e l’assessora alla Tutela degli animali Viviana Lombardo – intendiamo rafforzare l’impegno dell’amministrazione su un tema di grande rilevanza civile e sociale, che riguarda il rispetto per gli animali e la qualità dell’ambiente urbano”.

“Siamo certi – aggiungono – che l’avvocata Cipolla saprà offrire un contributo qualificato e concreto”.