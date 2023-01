Catania, circolo Giuffrida: “Servono istituzioni legittimate dal voto”

La nota dell'associazione: "La vicenda del commissario Portoghese è l'ennesimo dramma in cui è caduta la città"

CATANIA – Chiede “istituzioni legittimate da un voto popolare” il Circolo catanese “Giuseppe De Felice Giuffrida”, che in una nota firmata dal suo portavoce Alessandro Lipera commenta la delicata fase attraversata dall’amministrazione comunale.

Il testo della nota

È notizia delle ultime ore che il Commissario Straordinario del Comune di Catania, Federico Portoghese, non avrebbe i titoli per amministrare l’Ente che governa e cioè l’Amministrazione cittadina (su questo, stampa autorevole, scrive che sarà l’Assessorato Regionale agli Enti Locali, in ultimo, a procedere alla revoca o alla conferma dell’incarico).

Quanto accaduto rappresenta l’ennesimo dramma, ancorché quasi comico in cui è caduta, senza volerlo, la nostra amata Città, la quale ormai da anni è alla ricerca di una guida politica, morale e sociale, che sia in grado di ridare lustro e prosperità al nostro territorio.

Noi del Circolo Catanese “Giuseppe De Felice Giuffrida” auspichiamo, come fatto già dalla data della nostra costituzione, che i prossimi mesi possano rappresentare la riscossa di tutta quella parte di città desiderosa di scendere in campo per il bene della cosa pubblica: bisogna dare ai catanesi ciò che meritano: istituzioni legittimate da un voto popolare, che siano capaci e desiderose, per gli anni a venire, di fare sviluppo economico e culturale, pulizia e sicurezza!