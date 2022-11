Spacciatore col reddito di cittadinanza: a casa 110 grammi di coca

Una parte della cocaina sequestrata dai carabinieri

Secondo gli investigatori, la droga avrebbe potuto fruttare 8 mila euro: chiesta la sospensione del beneficio.

1' DI LETTURA

CATANIA. I Carabinieri di Fontanarossa da giorni sospettavano che a casa nascondesse della droga, anche per via dei suoi precedenti. Così hanno fatto scattare la perquisizione ed è stato lui stesso, capendo che non l’avrebbe fatta franca, a consegnare la cocaina: due pietre per un totale di 110 grammi.

Per questo è stato arrestato un catanese di 55 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato posto ai domiciliari. E in più i militari, da un controllo, si sono accorti che percepiva il reddito di cittadinanza: alla luce dell’arresto, è stata avviata la procedura per la sospensione del beneficio. Secondo gli investigatori, al dettaglio la droga avrebbe potuto fruttare oltre 8 mila euro. Il blitz è stato condotto dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Fontanarossa, che sono arrivati a lui a seguito delle loro attività di ricerca e d’indagine. Così sono andati a casa sua nella zona di Cannizzaro e così sono giunti all’arresto. Prima di cominciare la perquisizione, infatti, hanno chiesto al cinquantacinquenne di collaborare, dato che comunque avrebbero trovato tutto. A quel punto lui ha condotto i militari in una pertinenza dell’appartamento, dove aveva nascosto le pietre di coca in un armadio. La droga ovviamente è stata posta sotto sequestro e lui posto ai domiciliari. L’arresto è stato già convalidato.