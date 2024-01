Traffico di cocaina dalla Calabria: 2 arresti a Catania

Avevano 2 kg di polvere bianca

CATANIA – La squadra mobile ha arrestato due giovani, un 30enne e un 28enne, per spaccio di cocaina. I due presunti corrieri della droga avrebbero preso un’auto a noleggio per andare in Calabria. Qui avrebbero comprato la droga, ben due chili di polvere bianca, e poi l’avrebbero nascosta in una intercapedine del bagagliaio.

L’indagine

Gli agenti avevano appreso che i due sarebbero andati in Calabria e li hanno seguiti. Hanno individuato il veicolo di ritorno dalla Calabria. Poi hanno identificato il conducente e il passeggero, dopo aver rinvenuto la droga. I due giovani sono stati portati in carcere a Piazza Lanza.