La presidente della Commissione antimafia parla a margine delle audizioni

CATANIA – “A Catania siamo di fronte ad una criminalità organizzata a due livelli, uno più alto, che si occupa di grandi appalti e che agisce più silenzio, quello più noto dei clan Santapaola e Mazzei, e poi vi e’ un secondo livello composto da clan che gestiscono le piazze di spaccio che sono il bancomat della criminalità organizzata, ma anche una pericolosa attrattiva per le giovani generazioni e per la fascia della città che soffre di un disagio”.

Lo ha detto a Catania la presidente della commissione nazionale Antimafia Chiara Colosimo durante la conferenza stampa organizzata al termine di una serie di audizioni.

La denuncia: “Succede troppo spesso”

“Il tema delle carceri ci è stato posto più volte in queste settimane e in questi mesi anche in Commissione e anche oggi il procuratore Curcio ce lo ha sottolineato – ha aggiunto -. Non può continuare ad esistere un livello di criminalità organizzata che dal carcere gestisce il territorio. Succede troppo spesso e non dev’essere concesso”.