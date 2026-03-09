Policlinico, completata la direzione strategica: s’insedia Monica Castro

Salvatore Torrisi andrà al Cannizzaro

CATANIA – Si completa la Direzione strategica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco. Si è insediata questa mattina la nuova direttrice amministrativa Monica Maria Angela Castro, nominata dal direttore generale Giorgio Giulio Santonocito.

Monica Castro al Policlinico di Catania

“Diamo il benvenuto alla neo direttrice Monica Castro; con il suo arrivo completiamo la squadra della Direzione Strategica – ha dichiarato Santonocito –. La sua nomina rappresenta un passo importante nel percorso di consolidamento e sviluppo organizzativo dell’Azienda, volto a rafforzare efficienza gestionale e trasparenza amministrativa, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti e il rapporto con i cittadini”. Il direttore generale ha inoltre sottolineato la lunga conoscenza professionale con la neo dirigente, esprimendo fiducia nel lavoro che svolgerà insieme al direttore sanitario Antonio Lazzara.

Laureata in Economia e Commercio e con diversi master in management pubblico e servizi sanitari, Castro vanta una lunga esperienza nel settore sanitario. Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi di responsabilità in ambito amministrativo, economico-finanziario e di programmazione strategica in diverse aziende sanitarie. All’interno dello stesso Policlinico etneo è direttrice dell’Unità operativa complessa “Settore economico-finanziario e patrimoniale”, ruolo attualmente in aspettativa.

Il curriculum

Nel suo percorso professionale ha maturato competenze nei settori economico-finanziario e patrimoniale, nelle politiche del personale, nel controllo di gestione, nelle relazioni sindacali e nel ciclo delle performance. Ha inoltre ricoperto incarichi come presidente di Organismi indipendenti di valutazione in aziende sanitarie tra Palermo, Catania e Ragusa, affiancando all’attività amministrativa anche docenze e pubblicazioni.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio – ha dichiarato Castro –. Ringrazio il direttore generale Santonocito che mi ha voluta al suo fianco anche in virtù della mia lunga esperienza in questa azienda, della quale conosco punti di forza e criticità. Sono certa che questa conoscenza rappresenterà un valore aggiunto per il lavoro che mi attende, sempre orientato allo sviluppo delle attività e al miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini”.

Salvatore Torrisi va al Cannizzaro di Catania

Salvatore Torrisi è il nuovo Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania: si è insediato oggi, subentrando alla dott.ssa Monica Castro, nominata nello stesso ruolo all’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Rodolico – San Marco. L’incarico è stato conferito con la delibera n. 321 del 2 marzo a firma del Direttore Generale dott. Salvatore Giuffrida.

Entrambe le nomine erano state anticipate a inizio marzo da LiveSicilia.