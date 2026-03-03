Nuovi direttori amministrativi al Policlinico (nella foto) e al Cannizzaro

CATANIA – Due nuove nomine nella sanità catanese che rischiano di agitare le acque del centrodestra. Monica Castro lascia la direzione amministrativa dell’ospedale Cannizzaro per andare a ricoprire lo stesso ruolo al Policlinico Rodolico-San Marco del capoluogo etneo. Salvo Torrisi, che è già dirigente responsabile del provveditorato al Cannizzaro, ora è stato indicato come direttore amministrativo della stessa azienda ospedaliera.

Nuove nomine al Policlinico e al Cannizzaro di Catania

La delibera di nomina di Castro, considerata vicinissima alla Lega di Luca Sammartino, è stata firmata dal direttore generale del Policlinico di Catania Giorgio Giulio Santonocito pochi giorni fa. L’atto di nomina di Torrisi, inquadrato nell’area di Fratelli d’Italia, è arrivato lunedì 2 marzo, ed è stato confermato dall’azienda ospedaliera.

L’ospedale Cannizzaro di Catania

Il blitz di Lega e FdI

Due nomine nella sanità che realizzano, di fatto, il predominio di Lega e FdI sulle due aziende ospedaliere catanesi. Santonocito, arrivato recentemente a Catania dal Policlinico di Messina, viene considerato vicino a Sammartino, mentre il dg del Cannizzaro, Salvo Giuffrida, è di area Fratelli d’Italia. Un autentico blitz che ha preso alla sprovvista il Movimento per l’autonomia di Raffaele Lombardo, rimasto fuori dai giochi nella sua roccaforte catanese. L’ex governatore, tuttavia, può contare sulla vicinanza del direttore sanitario del Policlinico, Antonio Lazzara. L’omologa del Cannizzaro, Diana Cinà, era stata sponsorizzata invece da Forza Italia (area Falcone).

Iacolino al Policlinico di Messina, l’Ars ci riprova

In tema di nomine nella sanità, oggi sarà la volta del terzo tentativo della commissione Affari istituzionali dell’Ars per il via libera a Salvatore Iacolino alla guida del Policlinico di Messina. La ratifica di quanto deciso dal governo regionale nella seduta di giunta del 29 gennaio è già saltata due volte, la prima il 18 febbraio, per mancanza del numero legale. I deputati torneranno a riunirsi nella mattinata di oggi, martedì 3 marzo.