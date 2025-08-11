Catania, consegnata la nuova piazza nell’area dell’ex plesso Santa Marta

"Faremo di tutto per salvaguardare la piazza", dice il sindaco Trantino

CATANIA – Nello spazio dove sorgeva il plesso degli ospedali riuniti Santa Marta e Villermosa, edificato negli anni Settanta del secolo scorso, il sindaco Enrico Trantino e il vicesindaco Paolo La Greca hanno preso ufficialmente in consegna, alla presenza del Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, la nuova piazza realizzata dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture.

La nuova piazza

L’intervento di riqualificazione urbana, avviato nella precedente legislatura durante il governo regionale guidato da Musumeci, ha interessato una superficie di 4.150 metri quadrati, di cui 1.250 destinati a verde.

Musumeci: “Una rigenerazione urbana”

“Sono felice – ha dichiarato Musumeci – che venga consegnata ai cittadini di Catania una splendida piazza. In cui si può passeggiare a poche centinaia di metri dal monastero dei Benedettini. Dalla Torre del Vescovo, dal Bastione degli Infetti e dall’ex ospedale Vittorio Emanuele, dove sta sorgendo il museo dell’Etna.

Si tratta del completamento del primo intervento di rigenerazione urbana dopo tanti anni a Catania. Con l’abbattimento di un vetusto edificio per fare spazio a un monumento settecentesco. Auspicando che venga mantenuto l’impegno di destinarlo alla nuova sede della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Catania”.

Trantino: “Uno spazio moderno”

Il sindaco Trantino ha sottolineato l’importanza di uno spazio moderno e attrezzato in una zona strategica della città. “Quest’opera si inserisce perfettamente nell’ampio intervento di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti in ogni quartiere. Trasformando in modo tangibile piazze e spazi del centro e della periferia.

Faremo di tutto per salvaguardare la piazza, con il contributo dei cittadini, anche installando un parco giochi per bambini”.

Alla cerimonia erano presenti anche i deputati regionali Balsamo, Porto e Zitelli, il magnifico rettore eletto di Unict Enrico Foti, la soprintendente Ida Buttita, il presidente del I Municipio Bassini, il progettista Giuseppe Scannella e diversi tecnici. Tra cui Gaetano Laudani, dirigente del Genio Civile di Catania, e Marina Galeazzi, direttrice del patrimonio del Comune, che hanno formalizzato il trasferimento del bene.

“Luogo destinato alla socialità”

L’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, impossibilitato a partecipare, ha inviato una nota di compiacimento: “Uno spazio pubblico rinnovato e riconvertito a nuova funzionalità grazie al lavoro del Genio Civile etneo, che ha seguito con attenzione ogni fase superando anche alcune criticità burocratiche.

Un luogo destinato alla socialità che, insieme ad altre opere avviate, ridisegna la fisionomia di uno dei quartieri più antichi e rappresentativi del centro storico, valorizzando anche l’edificio settecentesco sullo sfondo, destinato a ospitare la nuova sede della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Catania”.

“Un tessuto urbano continuo come quello di Catania – ha aggiunto il vicesindaco La Greca – ritrova una piazza grazie alla demolizione di un edificio dismesso, dando attuazione a una previsione indicata per la prima volta trent’anni fa nella proposta di nuovo Piano urbanistico di Pierluigi Cervellati. Un risultato reso possibile dall’impegno di molti”.