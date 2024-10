Stop all'uso della carta e c'è la piattaforma per le videoconferenze

CATANIA – “Oggi ridiamo la dignità che merita al Senato cittadino, ma soprattutto restituiamo ai lavori d’aula quella efficienza e funzionalità che in alcuni casi è mancata, mettendo in difficoltà operativa l’organo consiliare. Questa versione 3.0 del Consiglio Comunale ci permette di abbandonare l’utilizzo della carta perché con i nuovi sistemi di informatizzazione della sala riunioni ogni consigliere potrà scaricare direttamente i documenti, le delibere, gli emendamenti e tutto ciò che è necessario allo svolgimento di una seduta”.

Lo ha detto il presidente del consiglio comunale di Sebastiano Anastasi. Il presidente ne ha parlato ieri in apertura della seduta straordinaria dell’assise cittadina riunita per discutere sul risanamento urbanistico di Corso dei Martiri, nella rinnovata aula consiliare di Palazzo degli elefanti dopo i lavori di restyling e adeguamento informatico.

Un cambiamento “storico”

“Un cambiamento – ha aggiunto Anastasi – che non esito a definire di portata storica che rappresenta una svolta in positivo anche dal punto di vista della sostenibilità economica, ormai ineluttabile. Un obiettivo da me personalmente inseguito già dal 2022 nella prima, seppur breve, esperienza da presidente del Consiglio Comunale”.

“Il mio primo atto fu proprio quello di promuovere una fitta corrispondenza con la Direzione della presidenza del consiglio comunale retta da Paolo Italia e con l’allora direttore dei servizi informativi, Paolo Di Caro, avviando di fatto il processo di informatizzazione dell’aula che aveva un sistema vetusto che causava diversi problemi di affidabilità”.

Le videoconferenze

“Mancava – ha proseguito Anastasi, rivolgendosi al civico consesso – una piattaforma per le videoconferenze che si effettuano nei casi di emergenza e i server utilizzati risultavano ormai obsoleti. Un capitolo che ho immediatamente riaperto quando sono stato rieletto presidente nel mese di agosto dello scorso anno”.

“Un progetto che ha visto coinvolti anche l’assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi e il direttore Fabio Finocchiaro, fondamentali per reperire il finanziamento necessario a effettuare i lavori. Infine desidero ringraziare l’eccellente lavoro svolto dal nuovo direttore dei servizi informativi Vincenzo Passanisi e l’impegno totalizzante dell’assessore Viviana Lombardo, con delega all’informatizzazione. Un lavoro di squadra -ha concluso Anastasi- che ha permesso di rendere l’aula del Consiglio Comunale al passo con i tempi e con gli standard nazionali ed europei”.

Il presidente del consiglio comunale Anastasi ha anche ricordato la funzionalità della nuova piattaforma streaming per seguire in diretta i lavori d’aula, raggiungibile anche tramite il sito istituzionale del Comune di Catania.