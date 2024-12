Catania, controlli antidroga nel quartiere San Berillo

Identificate 95 persone

CATANIA – La Polizia di Stato ha eseguito nelle scorse serate una mirata azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga tra le strade del quartiere San Berillo.

Complessivamente, sono state identificate 95 persone, di cui 20 con precedenti penali e controllati 45 veicoli.

La capillare perlustrazione del quartiere, in particolare di via Delle Finanze, via Pistone, via Buda, via Carro, via Reggio e via De Marco, ha consentito di rinvenire una significativa quantità di sostanza stupefacente.

Nello specifico, ancora una volta, grazie al fiuto del cane-poliziotto “Maui”, è stato possibile rinvenire numerosi involucri di marijuana per un peso complessivo di quasi 100 grammi, nascosti negli anfratti dei muri di vecchi ed edifici abbandonati. La droga è stata posta sotto sequestro a carico di ignoti.

Infine, è stato controllato un catanese sottoposto agli arresti domiciliari a carico del quale pendeva una misura detentiva per il reato di ricettazione continuata per via delle ripetute violazioni delle norme poste a tutela del diritto d’autore.