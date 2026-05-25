 Catania, aggressione ad un controllo Amts aggredito
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Catania, controllore Amts aggredito: medicato al Pronto Soccorso

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La compagnia di trasporto condanna con fermezza l'episodio di violenza
LA VIOLENZA
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1 min di lettura

CATANIA – Un controllore dell’Amts di Catania è stato aggredito mentre era impegnato nelle attività di verifica a bordo della linea 421/2 del trasporto pubblico urbano da parte di un uomo non ancora identificato che lo ha colpito con un improvviso pugno al mento ed è poi fuggito.

L’aggressione è avvenuta sabato scorso, ma resa nota oggi dell’azienda che esprime “ferma condanna per il grave episodio” e “solidarietà alla vittima”, che ha fatto ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania. L’Amts, in una nota, sottolinea “con fermezza la condanna dei reiterati episodi di violenza che minacciano il buon vivere civile”.

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