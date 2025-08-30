È un Catania corsaro, bene anche la seconda: 1-0 alla Cavese

Due vittorie su due per i rossoazzurri in questo avvio di campionato

CATANIA – Il Catania sbanca Cava de’ Tirreni 1-0 e balza in vetta alla classifica a punteggio pieno ma… quanta fatica per gli uomini di Toscano che superano i coriacei campani grazie alla seconda rete stagionale di Francesco Forte e ad una strepitosa parata, nei minuti di recupero, di Dini che respinge in volo la botta ravvicinata di Orlando.

Rossazzurri costretti a soffrire sino al 10° minuto di recupero a causa anche di un inatteso errore dal dischetto dello specialista Cicerelli che prima si procura la massima punizione e poi si fa respingere il tiro dagli 11 metri da Boffelli. Gara condizionata dalle molteplici interruzioni arbitrali e revisioni al video con due gol, uno per parte, annullati del primo tempo, prima a Fella e poi (con grossi margini di dubbio) a Jimenez.

Nella ripresa, Forte ha sbloccato il risultato con una conclusione da centro area dopo un pregevole colpo di tacco di Jimenez e, poco dopo, Cicerelli spreca la possibilità di chiudere i conti. Inevitabile l’assalto finale della Cavese con la difesa rossazzurra sotto pressione e Dini bravissimo ad abbassare la saracinesca. Al termine del lunghissimo recupero… il Catania festeggia un successo pesantissimo su un campo dove non sarà facile strappare punti alla formazione di Prosperi.

Tabellino

CAVESE – CATANIA 0-1

CAVESE (3-4-2-1) – Boffelli, Evangelisti, Piana (k), Loreto, Macchi (dal 15°s.t. Orlando), Munari (dal 34°s.t. Amerighi), Fornito (dal 15°s.t. Suplja), Pelamatti (dal 34°s.t. Fusco), Diarrassouba, Fella, Guida (dal 1°s.t. Sorrentino).

A disposizione: Iuliano, Manzo, Bolcano, Cionek, Di Paola, Nunziata, Barone, D’Incoronato.

Allenatore: Fabio Prosperi.

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Dini, Ierardi, Di Gennaro (k), Celli (dal 15°s.t. Pieraccini), Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma, Jimenez (dal 36° D’Ausilio), Cicerelli (dal 36°s.t. Stoppa), Forte (dal 26°s.t. Lunetta).

A disposizione: Bethers, Coco, Allegretto, Martic, Raimo, Ortoli, Giardina, Caturano.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Mario Picardi di Viareggio.

Assistenti: Matteo Lauri (Gubbio) e Luigi Ingenito (Piombino).

Quarto ufficiale: Simone Gavini (Aprilia).

FVS: PierpaoloVitale (Salerno).

Reti: 9°s.t. Forte (CT).

note: trasferta vietata ai tifosi del Catania. Terreno inumidito per qualche spruzzo di pioggia caduto prima dell’inizio.

Indisponibili: Di Tacchio, Rolfini, Luperini (CT).

Ammoniti: Prosperi (allenatore Cavese); Loreto (CAV); Celli (CT); Pieraccini (CT); Evangelisti (CAV).

Squalificati: Quaini (CT).

Primo tempo (0-0)

12° tiraccio alto di Di Gennaro;

13° Forte si gira e tira dal limite: centrale;

17° Cavese in vantaggio: Guida vince un rimpallo (commettendo fallo) e vola via sulla destra, mette in mezzo per Fella che, dopo una prima ribattuta di Dini, mette il pallone in rete. L’arbitro però annulla dopo controllo video: Gol annullato alla Cavese!

23° Forte spreca di testa…. deviando alto da ottima posizione;

24° coulin break:

36° Guida approfitta di un errato disimpegno di Casasola ma sul suo cross è lesto a rinviare Donnarumma;

37° ammonito l’allenatore della Cavese, Prosperi, per proteste;

41° sul cross di Casasola… Forte devia a lato di testa;

45° concessi 4 minuti di recupero;

47° Catania in vantaggio: affondo sulla sinistra di Cicerelli e cross di Celli deviato in rete da Jimenez appostato a due passi dalla linea di porta. Dopo controllo video… l’arbitro annulla per un precedente tocco col braccio di Forte a centrocampo sull’avvio dell’azione! Gol annullato al Catania!

49° il primo tempo si chiude senza reti… valide.

Secondo tempo (0-1)

1° nella Cavese, Sorrentino subentra a Guida;

2° dopo controllo video… l’arbitro ammonisce Celli per una sbracciata su Diarrassouba;

7° girata di Jimenez respinta da Boffelli ma l’arbitro punisce un precedente tocco col braccio di Forte;

9° Catania in vantaggio: sul cross di Donnarumma… Jimenez tocca col tacco e Forte spedisce il pallone in rete: 0-1 !

12° Corbari tira alto dalla distanza;

13° colpo di testa di Donnarumma respinto da Boffelli: sul pallore irrompe Cicerelli atterrato da Diarrassouba in piena area campana; l’arbitro indica subito il dischetto e conferma dopo revisione al video.

15° nel Catania, Pieraccini rileva Celli;

15° nella Cavese, Suplja subentra a Fornito e Orlando sostituisce Macchi;

16° dal dischetto… Cicerelli si fa deviare il penalty da Boffelli!

23° coulin break;

26° nel Catania, Linetta prende il posto di Forte;

29° sul cross dalla bandierina… Lunetta manda a lato di testa;

34° nella Cavese, Amerighi e Fusco rilevano Munari e Pelamatti;

35° sugli sviluppi di un calcio di punizione… Sorrentino fallisce il pari da un metro!

36° nel Catania, Stoppa e D’Ausilio subentrano a Cicerelli e Jimenez;

39° espulso per proteste un componente (preparatore dei portieri) della panchina della Cavese;

45° Casasola indirizza il pallone debolmente verso la porta di Boffelli che blocca;

45° concessi 9 minuti di recupero;

46° volata di D’Ausilio che non tira e poi Lunetta si fa anticipare;

49° Dini salva il risultato con una gran respinta sulla forte conclusione di Orlando!

50° l’arbitro Picardi fischia la fine ma poi ci ripensa e riprende il gioco1

53° la panchina del Catania richiama l’attenzione dell’arbitro per una presunta spinta su D’ausilio in area campana: il signor Picardi non concede il penalty;

55° azione di Stoppa e conclusione di D’Ausulio che scheggia la traversa:

55° Vince il Catania. Rossazzurri a punteggio pieno!

[Foto Catania Fc]