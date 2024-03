Catania, corteo contro l’autonomia differenziata e per la libertà

Organizzato da associazioni e partiti

CATANIA – Nella mattinata di oggi si è svolto un corteo, con partenza dalla villa Bellini a Catania con la presenza di numerose associazioni e anche alla presenza di numerosi esponenti del Partito Democratico e del M5S. Tutti uniti per difendere il diritto di libera manifestazione e contrastare l’autonomia differenziata.

“Dopo l’ultimo evento avvenuto a Pisa, con la carica di manganellate a danno di tanti giovani, si rende necessario un corteo come quello di oggi”, dichiara il membro dell’assemblea nazionale del PD Mirko Giacone.

No a un’Italia a due velocità

“Diventa anche fondamentale opporci da questa vergognosa autonomia differenziata, che creerà ancor più un Italia a due velocità, con una separazione netta di servizi e una qualità di vita differente”, continua il dirigente Giacone.

“Cortei come quello di oggi, con la presenza di numerosissime persone, sono la dimostrazione che c’è una parte del nostro Paese in netto contrasto con la gestione del potere che questo governo dimostra di avere – conclude -. Non è possibile subire il risultato di trattative politiche interne alla maggioranza e che vanno a discapito dei cittadini”.