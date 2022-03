Covid, a Catania crescono i contagi ma ricoveri in calo

La rilevazione settimanale del Dasoe sulla presenza del Coronavirus

CATANIA – Contagi che crescono, anche a causa della diffusione della variante Omicron, ormai preponderante in tutta la Sicilia. Ma la vera sorpresa sono i ricoveri, che a Catania scendono rispetto alla settimana scorsa, in controtendenza con l’andamento generale dei dati in Sicilia. Sono i dati del bollettino settimanale Dasoe a descrivere lo stato della pandemia nel catanese, rilevando comunque un’entità dei contagi in crescita, anche se inferiore a quella di due mesi fa.

I dati di oggi

Nella giornata di oggi sono stati 1077 i casi di Coronavirus rilevati nella provincia di Catania. La zona etnea è dietro la provincia di Palermo, in cui ci sono stati 2083 casi, e quella di Messina, in cui sono stati registrati 1393 positivi.

Il numero delle persone positive al Covid in Sicilia di oggi è di 6748, in crescita rispetto alle 6481 di ieri, con un tasso di positività che arriva al 17 per cento. In ospedale, i ricoverati in tutta l’isola sono 983, con 6 casi in meno rispetto a ieri e 63 ricoverati in terapia intensiva.

Lo stato della pandemia

A rilevare il ritmo con cui la pandemia accelera o rallenta sul territorio è come sempre il bollettino settimanale del Dasoe, il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale alla Sanità. La struttura raccoglie i dati su base regionale e li confronta ogni settimana, fornendo una lettura complessiva dei contagi ed entrando nel dettaglio di quali siano i territori più o meno colpiti.

I contagi da Coronavirus sono cresciuti in tutta l’isola nella settimana di rilevazione appena trascorsa. Secondo il bollettino, infatti, tra il 14 e il 20 marzo “si rileva un nuovo aumento dei casi”, dopo che già la settimana scorsa, per la prima volta dai primi di febbraio, i contagi avevano ricominciato a crescere. Nel dettaglio, in Sicilia ci sono stati 49 mila 316 nuovi positivi, con una incidenza di 1020,25 contagi ogni 100 mila abitanti. Nella settimana precedente, quella dal 7 al 13 marzo, i contagi erano stati 42602, dunque 6714 in meno, con una incidenza di 881,35 positivi ogni 100 mila abitanti.

Nella provincia di Catania i nuovi positivi rilevati nell’ultima settimana sono stati 5600, ovvero 521,37 ogni 100 mila abitanti. Sono 216 contagi in meno, il 3,71 per cento, rispetto ai nuovi positivi della settimana scorsa, quando erano stati scoperti in totale 5816 nuovi casi di Coronavirus con una incidenza di 541,48 casi ogni 100 mila abitanti. Il dato catanese sull’incidenza in lieve calo si discosta da quello medio siciliano, in crescita del 15 per cento rispetto alla settimana scorsa.

I ricoveri

Il numero di persone che hanno avuto bisogno di cure in ospedale è cresciuto, rispetto alla settimana precedente, per la prima volta dalla settimana del 3 gennaio, quando fu registrato il picco della quarta ondata. Il dato regionale sulle nuove ospedalizzazioni è di 535 persone, mentre la settimana scorsa era di 489. Numeri comunque ancora distanti dal picco di gennaio, quando i pazienti che avevano avuto bisogno di essere ricoverati erano stati 1033.

A Catania sono 193, in totale, i pazienti ricoverati in ospedale per Covid 19, ovvero lo 0,88 per cento sul totale dei positivi. Tra questi, 177 sono ricoverati in area medica, mentre 16 hanno avuto bisogno dell’ingresso in un reparto di terapia intensiva. In termini percentuali, gli ospedalizzati in area medica sono lo 0,81 per cento del totale degli attuali positivi, mentre i pazienti in terapia intensiva sono lo 0,07 per cento degli attuali positivi.