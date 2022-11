Pta San Luigi, si spezza il ramo di un grande ficus

Secondo quanto riferito a seguito di un sopralluogo, la rimozione del pezzo dovrebbe avvenire nella giornata di domani.

CATANIA – Forse non è il momento giusto per rilassarsi all’interno del giardino dell’Ospedale San Luigi di viale Fleming, almeno non nella parte in cui un grosso ramo di un immenso albero di ficus si è spezzato, forse a causa del suo stesso peso.

Il ramo spezzato è ricaduto sull’aiuola che costeggia il vialetto d’uscita per i veicoli e viene sostenuto, al momento, dalla siepe che circonda il giardino. All’interno di questo piccolo parco ci sono diverse panchine – ben tenute e abbastanza pulite da far credere che vengano utilizzate – che offrono ombra e relax a visitatori e, magari, anche ai pazienti. Tre di queste sono vicinissime a quest’albero di ficus e due sono proprio sotto il ramo spezzato.

Non sappiamo quando l’albero si è spezzato, ma di certo l’area andrebbe messa in sicurezza e bisognerebbe chiedere a qualcuno di intervenire. Cosa che attualmente non è stata fatta. Abbiamo già informato e fatto le stesse domande all’Asp di Catania. Dal sopralluogo dell’ingegnere dicono che non c’è rischio di caduta, in ogni caso domani verrà tolto.