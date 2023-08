Catania-Crotone, prolungato l’orario di apertura della metro

Per consentire ai tifosi di utilizzare la metropolitana del capoluogo etneo

1' DI LETTURA

CATANIA – Per consentire ai tifosi che assisteranno all’incontro di calcio Catania – Crotone di utilizzare la Metropolitana di Catania, l’orario d’esercizio verrà prolungato di mezz’ora. Ultime partenze metro da Nesima ore 22:30; da Stesicoro ore 23. Lo rende noto il Comune di Catania.

Come ogni fine settimana (venerdì, sabato e domenica), è possibile utilizzare il servizio sostitutivo “Metro Shuttle“, dall’orario di chiusura della metropolitana fino alle ore 2.

Per tutta la stagione calcistica 2023/2024, inoltre, è vietata, la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita di bevande in contenitori in vetro, plastica e lattine, le cui attività siano ubicate all’interno del perimetro stradale limitrofo allo Stadio “Angelo Massimino”, compreso l’interno dell’impianto sportivo.