Catania bello ma sfortunato: il Crotone s’impone al Massimino

I rossoazzurri steccano il debutto in campionato

CATANIA – Beffa all’esordio per il neopromosso Catania che stecca la prima contro un Crotone tanto esperto quanto fortunato. I rossazzurri escono sconfitti per 1-0 pagando a caro prezzo l’imprecisione sotto porta. In un “Massimino” stracolmo, il Catania, spinto dai suoi tifosi, comincia a spron battuto e mette alle corde il Crotone di Zauli ma la dea bendata volta le spalle ai rossazzurri.

Chiricò spadroneggia sulla mediana ed impensierisce più volte la retroguardia ospite. La prima occasione per gli etnei, però, capita sui piedi di Rapisarda il cui tiro-cross supera D’Alterio ma s’infrange contro il palo interno. Non è fortunato, poco più tardi, neanche Zammarini che, lanciato nello spazio da Rocca, entra in area e scaglia una conclusione violentissima che incoccia sul palo a portiere battuto. Il Crotone si fa vedere in avanti sporadicamente con Tribuzzi che non impensierisce più di tanto il portiere rossazzurro. Nella ripresa, i calabri entrano in campo con maggiore verve e D’Ursi manca di poco il pallonetto vincente. Il Catania, tuttavia, non molla e Di Carmine si fa respingere la conclusione da due passi.

Poi, nel momento di maggiore pressione rossazzurra, il Crotone trova il jolly con Tribuzzi che anticipa Curado e devia in rete di testa. Il Catania ribolle di rabbia ma la traversa si oppone alla conclusione di Chiricò su punizione e gli assalti finali non producono frutti anche perché affiora un tantino di stanchezza. Il Crotone porta a casa i tre punti; al Catania resta il rammarico di aver giocato una buona partita… colpendo tre legni e sprecando almeno altrettante occasioni propizie per far gol. Un pizzico di delusione in campo e sugli spalti, anche se la prestazione complessiva della squadra allenata da Tabbiani lascia ben sperare. Domenica prossima rossazzurri di scena a Taranto contro il Brindisi.

Il tabellino

CATANIA – CROTONE 0-1

CATANIA F.C. (4-3-3) – Livieri, Rapisarda, Curado, Quaini, Mazzotta, Zammarini (dal 35°s.t. Palermo), Rizzo (k) (dal 12°s.t. Ladinetti), Rocca (dal 35°s.t. Dubickas), Chiricò, Sarao (dal 12°s.t. di Carmine), Marsura (dal 24°s.t. Bocic).

A disposizione: Bethers, Castellini, De Luca, Popovic.

Allenatore: Luca Tabbiani.

CROTONE (4-2-3-1) – D’Alterio, Leo Daniel, Papini, Gigliotti (k), Giron Maxime, Felippe (dal 35°s.t. Cantisani), Vitale, Pannitteri (dal 14°s.t. Petriccione), D’Ursi, Tribuzzi, Tumminello (dal 29°s.t. Gomez).

A disposizione: Lucano, Martino, Bove, Crialese, Bruzzaniti, Loiacono, Rojas, Vuthaj, Spaltro.

Allenatore: Lamberto Zauli.

Arbitro: Simone Galipò di Firenze.

Assistenti: Marco Toce (Firenze) e Simone Piazzini (Prato).

Quarto uomo: Fabrizio Pacella (Roma 2).

Note: Prima dell’inizio, osservato un minuto in memoria delle vittime dell’incidente ferroviario Brandizzo. Tra gli altri, presenti in tribuna elite il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Ministro allo sviluppo economico, Adolfo Urso ed il presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno.

Reti: 21°s.t. Tribuzzi (CR).

Squalificati: Lorenzini (CT); Dini (CR).

Ammoniti: Felippe (CR); D’Alterio (CR); Mazzotta (CT); Palermo (CT).

Spettatori: 18.800.

primo tempo (0-0)

6° Chiricò ci prova dalla distanza: alto;

12° Quaini lancia Chiricò che conclude centralmente;

16° Catania vicino al vantaggio: sul ungo cross dalla destra di Rapisarda… il pallone supera D’Alterio e va a sbattere contro il palo interno… attraversando poi tutto lo specchio della porta calabra!

21° Livieri devia in angolo un insidioso rasoterra di D’Ursi;

32° Catania sfortunato: Rocca lancia in profondità Zammarini che entra in area e scaglia un tiro violentissimo che sbatte sul palo alla sinistra del portiere … immobile! Sul prosieguo dell’azione, i rossazzurri protestano invano per un presunto tocco di mano, in area, da parte di un difensore crotonese;

40° lancio di Chiricò per Marsura che lascia partire una conclusione facile preda di D’Alterio;

44° Tribuzzi impensierisce Liveri che para in due tempi;

45° concesso 1 minuto di recupero.

46° il primo tempo si chiude a reti inviolate … con la conclusione svirgolata di Mazzotta.

secondo tempo (0-1)

2° gran tiro di Tribuzzi che sibila a lato di pochissimo;

7° D’Ursi manda il pallone alto dopo una mischia in area etnea;

9° azione personale di Chiricò che serve, sulla corsa, Marsura il cui rasoterra viene deviato in corner da D’Alterio;

11° rocca si gira al limite dell’area e conclude alto di poco;

12° nel Catania, Ladinetti e Di Carmine sostituiscono Rizzo e Sarao;

14° nel Crotone, Petriccione rileva Pannitteri;

18° Catania pericoloso: ripartenza di Rocca che serve Di Carmine la cui conclusione, a botta sicura, viene intercettata da D’Alterio in uscita disperata;

21° Crotone clamorosamente in vantaggio: sul cross di Felippe… Tribuzzi svetta più in alto di Curado e di testa porta in vantaggio gli ospiti: 0-1 !

24° nel Catania, Marsura lascia il posto a Bocic;

27° Chiricò colpisce la traversa direttamente su calcio di punizione dal limite;

29° nel Crotone, Gomez sostituisce Tumminello;

35° nel Catania, Palermo e Dubickas rilevano Zammarini e Rocca;

35° nel Crotone, Cantisani rileva Felippe;

41° conclusione centrale di Chiricò;

43° D’Alterio si salva sul contropiede ospite;

44° tiro di Chiricò che esce di pochisimo;

45° concessi 5 minuti di recupero;

48° sul cross dalla bandierina, Curado manda alto di testa a porta vuota